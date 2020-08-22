Ispartaspor’un yeni Teknik Direktörü Sadettin (Sadi) Tekelioğlu 1955 yılında Trabzon’da doğdu. Gençliğinde birçok takımda futbol oynadı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
1980'lerden beri birçok Süper Lig ve 1. Lig ekiplerini çalıştırdı. Teknik direktör olarak en son Artvin HopaHopaspor’u çalıştırdı.
2009 – 2011 yılları arası Trabzonspor'da Altyapı Sorumlusu olarak çalıştı.
2011 – 2012 sezonunun yaz transfer döneminde 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de Teknik Direktörlük görevine getirildi.
2019 yılı Aralık ayında Taner Gülleri'nin ardından Gölcükspor Teknik Direktörlük görevine getirildi.
SADİ TEKELİOĞLU’NUN BAŞARILARI
Kulüp Bazındaki Başarıları:
1997 – 1998 Sezonu Erzurumspor’da Türkiye 1. Lig Şampiyonluğu (Süper Lig'e Yükseliş)
2002 – 2003 Sezonu Akçaabat Sebatspor’da Türkiye 1. Lig Üçüncülüğü (Süper Lig'e Yükseliş)
Bireysel Başarıları:
İki kez Süper Lig'e yükselmeyi başaran 19 Teknik Direktörden birisidir
EN SON ARTVİN
HOPASPOR’U ÇALIŞTIRDI
Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu, Ispartaspor’a gelmeden önce en son geçen sezon 3. Lig 1. Grupta bulunan Artvin Hopaspor’u çalıştırdı. Ancak, Artvin Hopaspor’da Teknik Direktör Sinan Bayraktar’dan sonra göreve getirilen Tecrübeli Teknik Direktör lig maçı olarak Artvin Hopaspor’un başında sadece bir maça çıktı. O maçta da Artvin Hopaspor rakibi Çankaya Futbol Kulübü’nü 2 – 1 mağlup etti. Daha sonra ise Koronavirüs Pandemisi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tüm liglere ara verildi.
LİGİ BEŞİNCİ SIRADA BİTİRDİ
Artvin Hopaspor ise başında Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu ile TFF tarafından sona erdirilen ligde 3. Lig 1. Grubu 5. Sırada tamamlayarak 2. Lige Yükselme Play – Off maçları oynamaya hak kazandı. Artvin Hopaspor ligin bitirildiği haftaya kadar oynanan 28 maçta 12 Galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Mor – Beyazlılar rakip filelere 38 gol atarken kalesinde ise 21 gol görerek ligi (+17) averajla ve topladıkları 47 puanla ligi 5. Sırada tamamladılar.
PLAY – OFF MAÇLARINDA BAŞARI GÖSTEREMEDİ
Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu ile 2. Lige Yükselme Play – Off maçlarına çıkan Artvin Hopaspor, tek maç eleminasyon usulüne göre oynanan ilk maçta Anagold 24Erzincanspor’a 4 – 2 mağlup olarak elendi ve 2. Lige çıkma şansını kaybetti.
ISPARTASPOR’UN ŞAMPİYONLUKTAKİ RAKİBİ SERİK BELEDİYESPOR 2. LİGE YÜKSELDİ
Sadi Tekelioğlu’nun çalıştırdığı Artvin Hopaspor’un da bulunduğu 3. Lig 1. Grupta önceki sezon BAL’da mücadele eden ve Ispartaspor’la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girerek grubu lider ve şampiyon tamamlayarak 3. Lige çıkan komşu il tamımı Serik Belediyespor geçen sezon çok başarılı bir sezon geçirerek 3. Ligdeki grubunu da lider tamamlayarak bir yıl sonra 3. Ligden 2.Lige çıkma başarısı gösterdi.
TURGUTLUSPOR 2. LİGE ÇIKTI
Serik Belediyespor’un şampiyor olarak direkt 2. Lige çıkmasının ardından içinde Artvin Hopaspor’un da bulunduğu ikinci, üçüncü ve dördüncü takımlar arasında oynanan 3. Ligden 2. Lige çıkma Play – Off maçlarında rakiplerini mağlup etme başarısı gösteren Turgutluspor ise 2. Lige çıkan takım oldu.
İŞTE SADİ TEKELİOĞLU’NUN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
KARİYERİ
YıllarTakım
1990-1992Bafraspor
1992-1993Gençlerbirliği (Yrd Antrenör)
1993-1995Erzurumspor
1995-1996Kastamonuspor
1996Gençlerbirliği (Yrd Antrenör)
1996-1997Gençlerbirliği
1997-1998Erzurumspor
1998-1999Konyaspor
1999-2000Erzurumspor
2001-2002Trabzonspor
2002-2003Akçaabat Sebatspor
2003-2004Sakaryaspor
2004-2005Akçaabat Sebatspor
2005Kocaelispor
2007-2008Türk Telekom
2008-2009Adana Demirspor
2009-2011Trabzonspor (Altyapı Görevlısı)
2011Sarıyer
2015-2016Trabzonspor
2018Hekimoğlu Trabzon
2019-2020Gölcükspor
2020-Artvin Hopaspor
Ispartaspor’da Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu; Sözleşmeyi YARIN İmzalıyor
Ispartaspor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, Teknik Direktör olarak göreve getirdikleri Sadi Tekelioğlu’nun yarın Trabzon’dan Antalya’ya oradan da Isparta’ya geleceğini ve kendisiyle kulüp binasında sözleşme imzalayacaklarını bildirdi.
Ispartaspor’da Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu; Sözleşmeyi YARIN İmzalıyor
Ispartaspor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, Teknik Direktör olarak göreve getirdikleri Sadi Tekelioğlu’nun yarın Trabzon’dan Antalya’ya oradan da Isparta’ya geleceğini ve kendisiyle kulüp binasında sözleşme imzalayacaklarını bildirdi.