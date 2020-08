TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

SADİ TEKELİOĞLU’NUN BAŞARILARI

Kulüp Bazındaki Başarıları:

Bireysel Başarıları:

EN SON ARTVİN

HOPASPOR’U ÇALIŞTIRDI

LİGİ BEŞİNCİ SIRADA BİTİRDİ

PLAY – OFF MAÇLARINDA BAŞARI GÖSTEREMEDİ

ISPARTASPOR’UN ŞAMPİYONLUKTAKİ RAKİBİ SERİK BELEDİYESPOR 2. LİGE YÜKSELDİ

TURGUTLUSPOR 2. LİGE ÇIKTI

İŞTE SADİ TEKELİOĞLU’NUN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

KARİYERİ

Yıllar Takım

1990-1992 Bafraspor

1992-1993 Gençlerbirliği (Yrd Antrenör)

1993-1995 Erzurumspor

1995-1996 Kastamonuspor

1996 Gençlerbirliği (Yrd Antrenör)

1996-1997 Gençlerbirliği

1997-1998 Erzurumspor

1998-1999 Konyaspor

1999-2000 Erzurumspor

2001-2002 Trabzonspor

2002-2003 Akçaabat Sebatspor

2003-2004 Sakaryaspor

2004-2005 Akçaabat Sebatspor

2005 Kocaelispor

2007-2008 Türk Telekom

2008-2009 Adana Demirspor

2009-2011 Trabzonspor (Altyapı Görevlısı)

2011 Sarıyer

2015-2016 Trabzonspor

2018 Hekimoğlu Trabzon

2019-2020 Gölcükspor

2020- Artvin Hopaspor



Ispartaspor’da Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu; Sözleşmeyi YARIN İmzalıyor



Ispartaspor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, Teknik Direktör olarak göreve getirdikleri Sadi Tekelioğlu’nun yarın Trabzon’dan Antalya’ya oradan da Isparta’ya geleceğini ve kendisiyle kulüp binasında sözleşme imzalayacaklarını bildirdi.

Ispartaspor’un yeni Teknik Direktörü Sadettin (Sadi) Tekelioğlu 1955 yılında Trabzon’da doğdu. Gençliğinde birçok takımda futbol oynadı.1980'lerden beri birçok Süper Lig ve 1. Lig ekiplerini çalıştırdı. Teknik direktör olarak en son Artvin HopaHopaspor’u çalıştırdı.2009 – 2011 yılları arası Trabzonspor'da Altyapı Sorumlusu olarak çalıştı.2011 – 2012 sezonunun yaz transfer döneminde 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de Teknik Direktörlük görevine getirildi.2019 yılı Aralık ayında Taner Gülleri'nin ardından Gölcükspor Teknik Direktörlük görevine getirildi.1997 – 1998 Sezonu Erzurumspor’da Türkiye 1. Lig Şampiyonluğu (Süper Lig'e Yükseliş)2002 – 2003 Sezonu Akçaabat Sebatspor’da Türkiye 1. Lig Üçüncülüğü (Süper Lig'e Yükseliş)İki kez Süper Lig'e yükselmeyi başaran 19 Teknik Direktörden birisidirTeknik Direktör Sadi Tekelioğlu, Ispartaspor’a gelmeden önce en son geçen sezon 3. Lig 1. Grupta bulunan Artvin Hopaspor’u çalıştırdı. Ancak, Artvin Hopaspor’da Teknik Direktör Sinan Bayraktar’dan sonra göreve getirilen Tecrübeli Teknik Direktör lig maçı olarak Artvin Hopaspor’un başında sadece bir maça çıktı. O maçta da Artvin Hopaspor rakibi Çankaya Futbol Kulübü’nü 2 – 1 mağlup etti. Daha sonra ise Koronavirüs Pandemisi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tüm liglere ara verildi.Artvin Hopaspor ise başında Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu ile TFF tarafından sona erdirilen ligde 3. Lig 1. Grubu 5. Sırada tamamlayarak 2. Lige Yükselme Play – Off maçları oynamaya hak kazandı. Artvin Hopaspor ligin bitirildiği haftaya kadar oynanan 28 maçta 12 Galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Mor – Beyazlılar rakip filelere 38 gol atarken kalesinde ise 21 gol görerek ligi (+17) averajla ve topladıkları 47 puanla ligi 5. Sırada tamamladılar.Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu ile 2. Lige Yükselme Play – Off maçlarına çıkan Artvin Hopaspor, tek maç eleminasyon usulüne göre oynanan ilk maçta Anagold 24Erzincanspor’a 4 – 2 mağlup olarak elendi ve 2. Lige çıkma şansını kaybetti.Sadi Tekelioğlu’nun çalıştırdığı Artvin Hopaspor’un da bulunduğu 3. Lig 1. Grupta önceki sezon BAL’da mücadele eden ve Ispartaspor’la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girerek grubu lider ve şampiyon tamamlayarak 3. Lige çıkan komşu il tamımı Serik Belediyespor geçen sezon çok başarılı bir sezon geçirerek 3. Ligdeki grubunu da lider tamamlayarak bir yıl sonra 3. Ligden 2.Lige çıkma başarısı gösterdi.Serik Belediyespor’un şampiyor olarak direkt 2. Lige çıkmasının ardından içinde Artvin Hopaspor’un da bulunduğu ikinci, üçüncü ve dördüncü takımlar arasında oynanan 3. Ligden 2. Lige çıkma Play – Off maçlarında rakiplerini mağlup etme başarısı gösteren Turgutluspor ise 2. Lige çıkan takım oldu.