06.03.2020Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Isparta’yı teşrifinin 90’ıncı yıldönümünde Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde anlamlı bir konferans düzenlendi. Eğirdirli eğitimci ve yazar Recep Bozkurt tarafından “Isparta ve Eğirdir’in Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi” konulu konferansa Vali Ömer Seymenoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.Uzun yıllar boyunca yaptığı araştırmalar sonucunda ve Milli Mücadele döneminde yaşayan tanıklardan derlediği bilgileri katılımcılara aktaran Bozkurt, Milli Mücadele döneminde Eğirdir ve Isparta’da yaşanan hadiseleri belgeleriyle birlikte sundu.Konuşmasında, Mondros Ateşkes Antlaşması ile neredeyse tüm silahlarını kaybetmiş olan ordunun, Milli Mücadele için gerekli olan silah ve diğer malzemeleri yurt dışından temin ettikten sonra Antalya-Isparta ve Eğirdir üzerinden savaş alanlarına taşıdığını aktaran Bozkurt bu güzergahtaki Ispartalı vatandaşların büyük özveri ve kahramanlıklar ortaya koyduğunu söyledi.Bozkurt’, 14 Ağustos 1920 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in Isparta Mebusu ve Isparta Milli Demiralay Kumandanı Hafız İbrahim Bey’e gönderdiği telgraftaki “Isparta Livası’nın Müdafaa-i Vatan hususunda gösterdiği fedakarlık teşekküre şayandır. Bütün alay zevatı ve kendisine Büyük Millet Meclisi’nin takdirlerini ve teşekkürlerini takdim ederim.” sözlerinin ise Ispartalıların Milli Mücadeleye katkısını göstermek adına önemli belge olduğunu aktardı.Katılımcılar tarafından büyük bir ilgiliyle dinlenen konferansın ardından, Vali Seymenoğlu Milli Mücadele’nin 100. Yılında ve Atatürk’ün Isparta’ya gelişinin 90. yıldönümünde böylesine anlamlı bir konferansı verdiği için Recep Bozkurt’a teşekkür etti.Milli Mücadele döneminde ve Atatürk’ün Isparta’yı teşrifinde çekilmiş fotoğraflar ile bazı kitap ve belgelerin yer aldığı serginin gezilmesinin ardından program sona erdi.