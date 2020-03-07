ISPARTA'DA 80 SPORCU PEDAL ÇEVİRDİ

İl Müdürlüğümüzün organize ettiği Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışmaları bugün Gölcük Tabiat Parkında gerçekleştirildi.İlimizde ikinci kez düzenlenen Bisiklet İl Birinciliği yarışmalarında Yıldızlar ve Gençler kategorisinde 80 sporcu pedal çevirdi.Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmalarda bisiklet sporunun sağlık, spor açısından önemine vurgu yapıldı.Yarışmaların sonunda dereceye giren okul takımları, sporculara madalyaları törenle takdim edildi.Yarışmalarda dereceye giren okul takımlarımız ve sporcularımız ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü