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Ispartalı Kadın Kooperatiflerinden Güç Birliği

Isparta, ilçeler ve köylerde faaliyet gösteren 9 kadın kooperatifi güçlerini birleştirerek IYAŞ Park Alışveriş Merkezi’nde ortaklaşa bir kermes düzenledi.

Ispartalı Kadın Kooperatiflerinden Güç Birliği
ISPARTA
G.Tarihi: 06.03.2020 23:27
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA

Ispartalı Kadın Kooperatiflerinden Güç Birliği
06.03.2020
Kadınlar tarafından Isparta’da özellikle kırsal bölgelerde kurulan kooperatifler ortaya koydukları birbirinden  güzel fikirlerle ve ürettikleri birbirinden kıymetli ürünlerle ön plana çıkıyor. Şehirde ve kırsalda kadınların kooperatifleşmesine büyük önem veren ve her fırsatta kadınları  kooperatifleşmeleri konusunda teşvik eden Vali Ömer Seymenoğlu’nun emekleri meyvelerini vermeye başladı.

8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesinde Isparta, ilçeler ve köylerde faaliyet gösteren 9 kadın kooperatifi; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla güçlerini birleştirerek IYAŞ Alışveriş Merkezi’nde ortaklaşa bir kermes düzenledi. Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi Tuğba Seymenoğlu da kadınları yalnız bırakmayarak kermeste incelemelerde bulundu.

Gülümse Isparta Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi, Senirkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Gül Gönen  Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ,Güneykent Gülderen Tarımsal  Kalkınma Kooperatifi, Kuyucak Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ,Yalvaç Pisidia Antiokheia Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi, Gelendost Emekçi Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi, İslamköy Hanım Eli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Isparta İşte Kadın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinin hazırladığı birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler ile tamamen doğal ürünler kullanılarak hazırlanan yöresel tatlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kermes açılışındaki konuşmasında, yapılan çalışmalar ile Isparta’ya 8 Kadın kooperatifi  kazandırdıklarını belirten Vali Seymenoğlu “Isparta il merkezi, ilçeler ve köylerde şu ana kadar 8 tane kadın kooperatifine ulaştık. Şu anda Yakarören köyü ve Çobanisa köyündeki kadınlarımız için de kooperatifleşme çalışmalarını yürütüyoruz bununla birlikte inşallah sayınız 10 olacak. Ardından ise sizlerden aldığım söz üzerine tüm kadın kooperatifleri aynı çatı altında toplayacak daha üst bir organizasyon için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Böylelikle ürettiklerinizi daha kolay pazarlayacak ve daha üst düzeyde temsil edileceksiniz. Burada onlarca ürün var hepinizin ellerine sağlık, hepinizden Allah razı olsun. Çalışmak demek sadece bir iş yerinde, bir fabrikada yada bir kamu kurumunda çalışmak değildir. Sizlerin evlerinizde ürettikleriniz de bir katma değer sağlıyor ve bir iş kolu yerine geçiyor. Emekleriniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum, inşallah önümüzdeki süreçte daha da başarılı işlere imza atarız kermesiniz hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Kermeste ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ve kısa adı KADES olan Kadın Destek mobil uygulaması hakkında ziyaretçiler bilgi veriliyor.

IYAŞ Park Alışveriş Merkezi’nde açılan kermes 8 Mart Pazar gününe kadar açık kalacak.





























 
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