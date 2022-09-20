Borsamız tarafından #TürkMarkavePatentKurumu na yapılan başvuru sonucunda ‘’Isparta Gülyağı ve Isparta Gül Suyu’’ tescillenerek koruma altına alınmıştı. İlimizde üretilen gülyağı ve gül suyunun markalaşmasını sağlamak ve kalitesini korumak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında denetimler başarı ile gerçekleşmekte.Yapılan denetimler sonucu Sınırlı Sorumlu Gül-Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği GÜLBİRLİK ve Yahya Çakır Gülköy Gül İmbikhanesi ‘Isparta Gülyağı’ ve ‘Isparta Gül Suyu’ coğrafi işaretini kullanmaya hak kazanmıştır.Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, yapılan denetimler sonucu gerekli tescil şartlarını sağlayarak 2022 yılı Isparta Gülyağı ve Isparta Gül Suyu coğrafi işareti kullanım izni alan Yahya Çakır Gülköy Gül İmbikhanesi ve Sınırlı Sorumlu Gül-Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği GÜLBİRLİK yetkilileri ile bir araya gelerek belgelerini takdim etti.Belge taktim töreninde duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Adar şu sözlere yer verdi: “#IspartaTicaretBorsası olarak ilimizin marka değerleri olan Isparta Gülyağı ve Isparta Gül Suyu’nu tescilleterek koruma altına aldık. Bu çalışmalar ile birlikte ürünlerimizin kalitesi de tescillenmiş oldu. Coğrafi işareti olan ürünlerimiz dünya pazarlarında daha fazla katma değer kazandı. Aldığınız bu belgeler sayesinde dünyanın her yerinde ürünlerinizi değerli bir şekilde satabiliyor ve pazarlayabiliyoruz. Ürettiğimiz Gülyağı ve Gül Suyu’nu pazarlarken, merdiven altı üretimi yapan firmalarla aynı pazarda olmuyorsunuz. Yaptığınız ticaret itibarınızı güçlendirecek; güvenilirliğiniz sayesinde de tercih edilen olacaksınız. Son dönemde coğrafi işaretlerimiz için Isparta ve dışından firmalar başvuru yapmaya başladı. Bu konudaki farkındalık her geçen gün daha da artıyor. Bu da ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Isparta’nın hem Gülyağı’nda hem de Gül Suyu’nda Coğrafi işaret belgesini alan Yahya Çakır bey ve GÜLBİRLİK yetkililerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Sektörde faaliyetini sürdüren bütün sanayicilerimizi ve üreticilerimizi coğrafi işaret belgelerini almaya davet ediyoruz.” dedi.