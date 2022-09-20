Prof. Dr. Erdoğan İbrişim SDÜ Hastanesine Geri Döndü

Prof. Dr. Erdoğan İbrişim SDÜ Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı

Uzun yıllar SDÜ Hastanesi Kalp - Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda görev yapan ve emekli olarak kurumdan ayrılan Prof. Dr. Erdoğan İbrişim SDÜ Hastanesi’ndeki görevine geri döndü.

Dünyada ve Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiği başarılı ameliyatlarla kalp-damar cerrahisi alanında adından önemle söz ettiren ve SDÜ Hastanesinde de uzun yıllar görev yapan Prof.Dr. İbrişim, SDÜ Hastanesine geri döndü ve hasta kabulüne başladı.

SDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan, her geçen gün kadrolarına yeni öğretim üyelerinin eklendiğini ifade ederek, “Prof.Dr. Erdoğan İbrişim, hastanemizde görev yaptığı süreçte eğitim ve sağlık adına önemli katkılar sağlamıştır. Kendisine, kısa bir aradan sonra tekrar SDÜ ailesine döndüğü için teşekkür ediyoruz. Hastanemize, ilimize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.