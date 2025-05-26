Isparta ve Burdur’da Yarın Fırtına Bekleniyor

ISPARTA – BURDUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü için Isparta ve Burdur çevrelerinde kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi ve toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da önlem alınması istendi.