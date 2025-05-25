Isparta’da Gül Turizminde Beklenen Ziyaretçi Rekoru

GÜNEYKENT – ISPARTA

Isparta’da gül sezonu bu yıl her zamankinden daha yoğun başladı. Gülbirlik tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın “Ekoturizmin Geliştirilmesi Destek Programı” kapsamında hayata geçirilen projeyle Güneykent’teki eski fabrika sahası tamamen yenilenerek turizme kazandırıldı.

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, yapılan yeni yatırımlarla Gül Turizmi sezonunu daha uzun süreli hale getirmek istediklerini belirtti. Güneykent’teki tesiste gül toplama deneyimi, 250 kişilik kahvaltı salonu, genişletilen Rosense satış mağazası, tarihi gülyağı fabrikası ve gül havuzu gibi birçok yenilik ziyaretçilere sunuluyor.

Her gün en az 10 ila 15 tur otobüsü ağırlayan tesis, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Misafirler hem gül toplama deneyimi yaşıyor, hem de gül bahçelerinden fabrikaya uzanan üretim sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buluyor. Ayrıca ziyaretçiler, diledikleri kadar gül toplayarak bu eşsiz anıları evlerine taşıyabiliyor.

Işıdan, yapılan bu yatırımlarla sadece gül değil, lavanta turizminin de süresinin uzatılmasını hedeflediklerini vurguladı. “İnsanlar gül toplayarak stres atıyor, bu deneyim birçok kişi için unutulmaz bir hatıraya dönüşüyor” diyerek, Gül Turizmi’nin hem bölge ekonomisine hem de ziyaretçilere katkı sağladığını belirtti.

Tarihi gülyağı fabrikası, doğal ortamda kahvaltı imkanı ve hediyelik gül ürünleriyle Güneykent’teki tesis, bu yaz binlerce turisti ağırlamaya hazırlanıyor. Gül mevsimini dolu dolu yaşamak isteyen herkes, Isparta’ya davet ediliyor.



