Çevik Gıda’da Bu Hafta Kaçmaz: Kaliteli Ürünlerde Büyük Fırsatlar

ISPARTA – Isparta halkının güvendiği isimlerden biri olan Çevik Gıda, bu hafta da taptaze ve doğal ürünleri uygun fiyatlarla sunarak pazar alışverişinin yıldızı olmayı sürdürüyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da özellikle süt ve süt ürünlerinde dikkat çeken indirimler var.

Birbirinden kaliteli ürünleri sofralara taşıyan Çevik Gıda, Isparta’nın farklı pazar yerlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Tüketiciler, hem damak zevkine hem bütçesine hitap eden ürünleri kolayca temin edebiliyor.

Bu Haftanın Güncel Ürünleri ve Fiyatları:

• Yağlı Teneke Peyniri: 150 TL

• Yarım Yağlı Teneke Peyniri: 100 TL

• Günlük Tereyağı: 280 TL

• Karın Tereyağı: 370 TL

• Cecil + Topik: 150 TL

• Ezine Peyniri: 260 TL

• Bergama Tulum: 330 TL

• Erzincan Tulum: 400 TL

• Köy Yoğurdu: 90 TL

• Mandıra Yoğurdu: 50 TL

• Çökelek: 40 TL

• Lor: 50 TL

• Kaşar Peyniri: 150 TL

• Köy Peyniri: 90 TL – 100 TL

• Bereket Köy Peyniri: 140 TL

• Haysan Peyniri: 150 TL

• Zirve Peyniri: 180 TL

• Meram (1): 160 TL

• Meram (2): 150 TL

• Meram (3): 140 TL

• Kılıncbey Peyniri: 120 TL

• Çörekotlu Peynir: 90 TL

• Salumara Kurma: 150 TL

Bunlara ek olarak; haşhaş, tahin, pekmez, çikolata, fıstık ezmesi, fındık ezmesi gibi katkısız kahvaltılık ürünler de büyük ilgi görüyor.

Tezgâh başında açıklamalarda bulunan firma sahibi Uğur Çevik, “Kaliteden asla taviz vermeden, vatandaşımıza uygun fiyatla en iyi ürünleri sunuyoruz. Bu haftaki kampanyalarımız sınırlı stoklarla geçerlidir, mutlaka uğrayın” ifadelerini kullandı.

Haftalık Pazar Programı

• Pazartesi: Zafer Pazarı – Öğleden sonra

• Salı: Salı Pazarı – Mondi Mobilya karşısı

• Perşembe: Hızırbey Pazarı – Öğlene kadar

• Cuma: Yedişehitler Sağlık Ocağı önü – Cuma Pazarı

• Cumartesi: Işıkkent Pazarı – Öğleden sonra

• Pazar: Mehmet Tönge Pazarı – Öğlene kadar

Bilgi ve Sipariş için:

Uğur Çevik – 0541 742 04 24

Doğal lezzetler, uygun fiyatlar ve kaliteli hizmet için Isparta’nın dört bir yanındaki Çevik Gıda tezgâhlarını bu hafta mutlaka ziyaret edin.





































