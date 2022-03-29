ISPARTA’DA YATIRIM VE DESTEKLERİN ADRESİ TKDK !!!



Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörlüğü 14.01.2022 tarihinde çıkmış olduğu 11. Proje Başvuru Çağrı dönemini 25.03.2022 tarihinde başarıyla tamamladı.

TKDK Isparta İl Koordinatörlüğüne bu çağrı döneminde Toplam yatırım tutarı 240 Milyon TL olan 98 proje başvurusu yapıldı. %65 oranında hibe desteği sağlanacak bu projelerin hibe destek tutarı ise 156 Milyon TL.

TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman GÜLCÜ 11. BÇ dönemi için şu açıklamalarda bulundu;

“TKDK sunduğu yüksek hibe oranı ve vergi muafiyeti gibi avantajlar ile yatırımcılarımızın ve üreticilerimizin öncelikli adresi olmaya devam ediyor. 11 BÇ. Dönemini de başarılı bir şekilde tamamladık. Bu çağrı döneminde teslim alınan projelerin dağılımına baktığımızda: 39 Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim ve İşleme projesi, 5 Mantarhane, 3 Sera, 2 El Sanatları (Deri ve Ahşap İşleme), 10 Katma Değerli Ürün projesi, 4 Kırsal Turizm Tesisi ve 35 Yenilenebilir Enerji projesinden oluşmaktadır. Başvurulardan 7’si üreticilerimizin üye olduğu tarımsal kalkınma kooperatiflerimize aittir.

Projelere sağlanan %65 hibe desteğinin yanında, harcamalarda KDV muafiyeti, proje başında avans ödemesi gibi uygulamalar yatırımcılarımıza büyük avantajlar sağlamaktadır.

Projelerin incelenmelerinin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalama işlemlerine hızlıca geçilerek yatırımların önemli bir kısmının yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Desteklenecek yatırımların ekonomiye doğrudan katkıları yanında, dolaylı yoldan katkıları da göz ardı edilmemelidir. Özellikle inşaat, lojistik, tarımsal sanayi makine ekipmanları sektörlerinde piyasaya önemli ölçüde katkı sağlanmış olacaktır.



İlimize yeni değerler kazandıracak, ekonomik ve istihdam katkısı sağlayacak bu yatırımların ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olması diliyorum.

TKDK olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı özveri ve fedakarlık ile çalışıp, Isparta’nın tarım ve sanayinin birleştiği bir marka şehir olması için elimizden geleni yapacağız”

