Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde İnternet Üzerinden E-Satış Uygulaması Yaygınlaştırılıyor

ISPARTA OBM BÜLTENİOrman Genel Müdürlüğümüzün internet üzerinden elektronik satış yöntemiyle orman emvali satış uygulamasına geçmesi nedeniyle Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzde e-satış yöntemiyle orman emvali satışları gerçekleştiriliyor.2019 yılında Isparta ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüklerinin pilot bölge seçilmesi nedeniyle, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2019 yılı kasım ve aralık aylarında 9 adet e-satış yapılmıştı. Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzce E-satışta görülen eksiklikler ve öneriler Genel Müdürlüğümüze anında bildirilerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanarak, 2020 yılında yapılan yeni düzenlemelerle ahşap sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullanımına sunuldu.2020 yılında Bölge Müdürlüğümüz İşletmelerince e-satış yöntemiyle orman emvali satışı yapılmakta olup birçok firma tarafından uygulamanın benimsendiği ve memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.Bu kapsamda 04.03.2020 tarihinde Sütçüler Orman İşletmem Müdürlüğünde gerçekleştirilen e-satış uygulaması Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Necip Büyükyıldırım tarafından anlık olarak takip edilerek, Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy sitemin işleyişiyle ilgi Şube Müdürü Necip Büyükyıldırım’dan bilgi aldı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy e-satış sonucunda sistemin avantajlı ve dezavantajlı yönlerini değerlendirerek, e-satış uygulamasının yaygınlaştırılması için yapılması gereken adımlarla ilgili talimatlarda bulunarak, e-satış uygulamasının teşkilatımıza ve sektör temsilcilerimize kolaylıklar getirmesini diledi.