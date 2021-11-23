Kadınlar Gecesine Yoğun İlgi
Isparta Anneleri Gurubunun sosyal medya üzerinden duyurup düzenlediği Kadınlar Sıra Gecesi’ne kadınlar yoğun ilgi
gösterdi.
Gastro Antep Mutfağı’nda düzenlenen geceye çok sayıda davetli katıldı
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