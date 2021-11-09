Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun

10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı



Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 83.yılında milletçe saygı ve şükranla anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Kurtuluş mücadelesinde, vatan topraklarının savunulmasında ve milletimizin istiklale kavuşmasında kahraman ordumuz ve Milletimize önderlik etmiş saygın bir lider ve komutandır. Üstün cesareti ve askeri dehası ile tüm dünyaya örnek olmuş ileri görüşlü bir devlet adamıdır.

Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması ve çağdaş dünyayla bütünleşebilmesi için devrimler ve inkılaplar gerçekleştirmiş, bizlere tam bağımsız bir ülke ve aydınlık yarınlar emanet etmiştir. Bizlere düşen görev, onun ilkelerine, değerlerine ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, korumak, kollamak ve yeni nesillere aktararak yaşatmaktır.

Türk Milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü her zaman gönlünde yaşatacaktır. İnsan hak ve özgürlüklerini koruma altına alan, Milli iradeyi hakim kılan, adaletli ve demokratik bir yönetim zemini hazırlayan, vatan topraklarının tüm renklerini kaynaştırarak inşa eden ilke ve devrimleri, ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir.

İstiklal Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dava ve silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnetle, saygıyla ve rahmetle yad ediyorum.