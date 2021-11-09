(ISPARTA’DA KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR!)
Başlama Zamanı : 10.11.2021 05:00 TSİ Bitiş Zamanı : 10.11.2021 23:59 TSİ
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın; 10.11.2021 (Çarşamba) tarihinde sabah saatlerinden itibaren İsparta il genelinde, kuzey yönlerden FIRTINA (62-74 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın oluşturacağı olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ
Rüzgar
Kuvvetli Rüzgar: 10,8-17,1m/sec22-33 Knot39-61 km/sa
Fırtına: 17,2-20,7m/sec34-40 Knot62-74 km/sa
Kuvvetli Fırtına: 20,8-24,4m/sec41-47 Knot75-88 km/sa
Tam Fırtına: 24,5-28,4m/sec48-55 Knot89-102 km/sa