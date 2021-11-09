METEOROLOJİK UYARI

Rüzgar

Kuvvetli Rüzgar : 10,8-17,1 m/sec 22-33 Knot 39-61 km/sa

Fırtına : 17,2-20,7 m/sec 34-40 Knot 62-74 km/sa

Kuvvetli Fırtına : 20,8-24,4 m/sec 41-47 Knot 75-88 km/sa

Tam Fırtına : 24,5-28,4 m/sec 48-55 Knot 89-102 km/sa

Başlama Zamanı : 10.11.2021 05:00 TSİ Bitiş Zamanı : 10.11.2021 23:59 TSİYapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın; 10.11.2021 (Çarşamba) tarihinde sabah saatlerinden itibaren İsparta il genelinde, kuzey yönlerden FIRTINA (62-74 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Fırtınanın oluşturacağı olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ