Isparta Valisi’nden 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Isparta Valiliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, öğretmenlerin geleceğin nesillerini yetiştirmedeki önemli rolüne dikkat çekildi. Mesajda, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlanırken emekleri ve fedakârlıkları için teşekkür edildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımlanan kutlama mesajında, öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceği açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, 24 Kasım 1928 tarihinde “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanının verildiği hatırlatılan mesajda, bu anlamlı günün 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlandığı belirtildi.

“Geleceğimiz öğretmenlerimizin emeğiyle şekilleniyor”

Mesajda, Cumhuriyetin geleceğinin emanet edildiği yeni nesillerin; aklın ve bilimin rehberliğinde, millî ve manevi değerlere bağlı, bilgili, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetişmesinin öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla mümkün olduğu ifade edildi.

Öğretmenlerin, hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilecek nesillerin yetişmesinde önemli sorumluluk üstlendiği belirtilirken, eğitim sisteminin geliştirilmesi ve eğitim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesinin ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında belirleyici olduğu kaydedildi.

Fedakâr öğretmenlere teşekkür

Yurdun dört bir yanında, kimi zaman en zor şartlarda görev yapan öğretmenlerin emeklerinin her türlü takdirin üzerinde olduğu vurgulanan mesajda, öğretmenlerin çocukları hayata hazırlarken üstlendikleri sorumluluğa dikkat çekildi.

Atatürk ve hayatını kaybeden öğretmenler anıldı

Kutlama mesajının sonunda, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenler saygı, şükran ve rahmetle anıldı.

Ülkenin her köşesinde görevini başarıyla sürdüren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanarak kendilerine sağlık, huzur ve başarı dilekleri iletildi.