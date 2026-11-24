Ispartalı kuyumcu Mehmet Altıniş, altın fiyatlarındaki hareketliliğe ve piyasadaki ürün kıtlığına dikkat çekerek, kısa vadeli alımların riskli olduğunu ancak uzun vadeli alımların değerlendirilebileceğini söyledi .

Ispartalı Kuyumcu Mehmet Altıniş’ten Altın ve Döviz Değerlendirmesi: “Piyasada Altın Kıtlığı Var, Kısa Vadeli Alım Tehlikeli”

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve piyasadaki son gelişmeleri değerlendiren Ispartalı kuyumcu Mehmet Altıniş, geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altının yeni haftanın ilk işlem gününde yeniden yükselişe geçtiğini belirtti . Altıniş, 24 ayar gram altının 6 bin 140 lira, ons altının ise 3 bin 615 dolar seviyesinde işlem gördüğünü aktardı .

“5 Bin 800 Lira Seviyesi Düşük Rakamdı, Alım Fırsatı Sundu”

Geçtiğimiz hafta altın piyasasında sert bir geri çekilme yaşandığını dile getiren Altıniş, ons altında 3 bin 880 doların altına inilmesiyle başlayan düşüşün 3 bin 519 dolara kadar uzandığını, gram altında ise perşembe günü 5 bin 870 lira ve 5 bin 800 lira seviyelerinin görüldüğünü söyledi .

Düşüşün nedenlerine ilişkin değerlendirmesinde ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımı beklentisi, ABD borsasındaki hızlı düşüş ve süren savaşın petrol fiyatlarına yansımasının etkili olduğunu kaydeden Altıniş, 15 Aralık sonrasına işaret etti . Altıniş, konuya dair şunları söyledi:

"FED’in faiz arttırması kesin gözüyle bakılıyor. Kesin gözüyle bakıldığı için o piyasa ilk önce bunu satın aldı. Sonra Amerikan borsasındaki hızlı düşüş. İkincisi de o ve savaş. Savaştaki petrolün gene de yüksekliği. Ondan dolayı bu üçü birden etken olduğu için altında geri çekilme hızlandı. Merkez bankaları eğer Aralık 15’ten sonra tekrar alımlara geçmezse veya FED faizi olabilir, arttıracak deyip arttırmayabilir veya arttıracağında baz puanlar farklı gelebilir. Ona göre ayın 15’inden sonra tekrar konuşmamız lazım ama ayın 15’ine kadar bu düşüklüğü devam edeceğiz gibi gözüküyor."

Fiyatların tabandan sıçradığını ve ilerleyen süreçte tekrar geri çekilmeler yaşanabileceğini ifade eden Altıniş, olası senaryolarda ons altında 3 bin 250 dolar, gram altında ise 5 bin 700 veya 5 bin 500 lira seviyelerinin görülebileceğini, ancak 6 bin liranın üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareketlerin de mümkün olduğunu belirtti .

“Kısa Vadeli Alımlar Tehlikeli, Uzun Vadeli Alım Mantıklı”

Müşterilerine her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu söylediklerini aktaran Altıniş, 5 bin 800 lira seviyelerinin son 14 ayın en düşük rakamları arasında yer aldığını kaydetti . Alım yapanların uzun vadeli düşünmesi gerektiğini vurgulayan Altıniş, "Kısa vadede tekrar geri dönüşü görmemiz mümkün. Alım yaparak çok çok iyi yapıyorlar ama uzun vadede yapacaklar" ifadelerini kullandı .

Piyasada Altın Kıtlığı Uyarısı: Dolar 50,92, Euro 55,78 Lira

Altın piyasasında talebin yüksek olması nedeniyle rafinerilerin yetişemediğini ve cumhuriyet, tam altın, çeyrek altın ile 24 ayar gram altında yeniden kıtlık yaşandığını belirten Altıniş, "Maalesef ki şu anda da piyasada altın yok denecek kadar az. Bazı müşterilerimize borçlanıyoruz, bazı müşterilerimize elimizde yettiği sürece satmaya çalışıyoruz" dedi .