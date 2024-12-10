Isparta Valisi Erin, Helikopter Kazasında Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti

"Isparta Valisi Abdullah Erin, Helikopter Kazasında Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti: Durumları İyi"Isparta Valisi Abdullah Erin, bugün meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, tedbir amaçlı sağlık kontrolüne alınan askerleri Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiklerini belirtti. Vali Erin, "Allah’a şükürler olsun, durumları çok iyi" diyerek, tedavi gören askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyen Vali Erin, "Kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve tedavi gören askerlerimize de acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.