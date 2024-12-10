Keçiborlu'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerlerin Kimlikleri Açıklandı



Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yaşanan askeri helikopter kazasında hayatını kaybeden kahraman askerlerin kimlikleri açıklandı. Yaşanan acı olay, tüm Türkiye'yi yasa boğarken şehitlerin memleketleri ve kimlik bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. İşte helikopter kazasında şehit düşen askerlerimiz:



Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli (52)

Sivas'ın Şarkışla ilçesi doğumlu olan Tuğgeneral İsa Baydilli, uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli görevlerde bulunmuştu. Kahraman bir asker olarak ülkesine hizmet eden Baydilli, yüksek rütbesiyle örnek bir lider olarak tanınıyordu.



Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut (24)

Genç yaşta görev başında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut, Diyarbakır doğumluydu. Ailesinin ve arkadaşlarının gurur kaynağı olan Mustafa Atakan Dut, Türk ordusunun fedakâr askerlerinden biriydi.



Şehit Teğmen Tunahan Dağlı (24)

Samsun doğumlu Şehit Teğmen Tunahan Dağlı, henüz mesleğinin başında olmasına rağmen azmi ve cesaretiyle görevini en iyi şekilde yerine getiriyordu. Genç yaşta hayatını kaybetmesi, memleketinde büyük üzüntüye neden oldu.



Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25)

Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu, vatan sevgisiyle dolu bir askerdi. Ailesi ve sevenleri, onun cesaretini ve fedakârlığını hiçbir zaman unutmayacak.



Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26)

Nevşehir doğumlu Şehit Astsubay Hüseyin İpek, ordudaki görevinde üstün başarılarıyla dikkat çekiyordu. Vatanı uğruna hayatını feda eden İpek, ailesinin ve ülkesinin gururu oldu.



Şehit Astsubay Çavuş Taha Nergiz (24)

Erzurum doğumlu Şehit Astsubay Taha Nergiz, azimli ve görevine bağlı bir askerdi. Erzurum'daki ailesi, bu büyük kayıp nedeniyle derin bir yasa boğuldu.