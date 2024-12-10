Isparta’da PKK/KCK Üyesi Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı
Isparta Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu A.E.A. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan A.E.A., Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Yetkililer, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.