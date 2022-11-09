Vali Aydın Baruş mahalle ziyaretleri kapsamında Mehmet Tönge, Çünür ve Akkent mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.Ziyaretlerine Mehmet Tönge mahallesinden başlayan Vali Baruş ilk önce mahalle muhtarlığında Muhtar Osman Kınay ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Ardından mahallede Mehmet Köse İlkokulu ve Ortaokulu ile Mehmet Tönge Camii Kur’an Kursu ve kurs bünyesindeki kreşi ziyaret eden Vali Baruş öğrencilerle bir araya geldi. Mahallede son olarak esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Baruş esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.Sonrasında Çünür Mahallesine geçen Vali Baruş muhtarlıkta Muhtar Hasan Derebek ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Ardından mahallede bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çünür Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali Baruş daha sonra Çünür Anaokulu ve Şehit Ömer Sarı Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.Son ziyaretini Akkent Mahallesine gerçekleştiren Vali Baruş, burada da Muhtar Bekir Çevikbaş ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Vali Baruş sonrasında Aile Sağlığı Merkezi’inde ve mahallenin sosyal tesislerinde incelemelerde bulundu.Ziyaretlerinde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar, İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Güçlü eşlik etti.