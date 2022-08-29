BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında büyük zaferin 100’üncü yılına ulaşmanın coşku ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.



GÖK, mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın dünya tarihine damga vuran Türk Milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: ‘’Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında şanlı Türk ordusunun, 26 Ağustos günü başlayıp 30 Ağustos günü zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamasıdır. Türk milletini Anadolu topraklarından çıkarmak ve tarihten silmek isteyenlere karşı kazanılan bu büyük zafer, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının ve geleceğine sahip çıkışının bir destanı olmuştur.

Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin timsali olan 30 Ağustos zaferi tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. 100. Yıl gururunu ve coşkusunu bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu vatan uğruna canını ve kanını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.



Büyük Zaferin kazanılmasında Eğirdir’imizin hayati önemi ve katkısı tartışılamaz. Gerek cepheye asker göndererek, gerekse cepheye giden bütün yolların düşman kuvvetleri tarafından tutulması dolayısıyla, bin bir güçlükle tedarik edilen mühimmat ve lojistik desteğin cepheye ulaştırılması için Eğirdir’imiz tamda burada devreye girerek göl taşımacılığı başta olmak üzere tren seferleriyle bu büyük zafere cephane taşıma yükünü omuzlarına almıştır.



‘EĞİRDİR MİLLİ MÜCADELEDİR

’ diyerek 100. Yılımıza yakışır şekilde ilçemizde kutlamalarımız devam ediyor. Dün gerçekleşen ve halkımızın Kale Meydanını doldurarak, büyük destek ve katılımı ile Kicks Boks Şampiyonamızı gerçekleştirdik. Bu muhteşem geceye destek veren tüm halkımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Yine bugün akşam kale meydanında gerçekleşecek Zafer Bayramı 3. toplu sünnet şöleni programımıza ve yarın gün boyu gerçekleşecek kutlama programlarına ve aynı akşam devam edecek olan Hilmi Şahballı ve Nurgül Şahballı konserine de halkımızın güçlü katılımlarını bekliyorum. Zafer Bayramımızın 100. Yılına yakışır kutlamalar yapmanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.’’ dedi.