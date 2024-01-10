Aranan Şahıslar Isparta'da Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Açıklama: Aranan Şahıslar Yakalandı
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerimizin yoğun çabaları ve başarılı operasyonları sonucunda, son 24 saat içerisinde şu şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir:
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerimizin yoğun çabaları ve başarılı operasyonları sonucunda, son 24 saat içerisinde şu şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir:
- H.Ç. (11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası): Dolandırıcılık, Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kullanmak, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından toplamda 11 yıl 8 ay hapis cezası ile aranmaktaydı.
- M.Ş. (4 Yıl 7 Ay Hapis Cezası): Bina İçinde Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından toplamda 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranmaktaydı.
- S.K. (2 Yıl 5 Ay 5 Gün Hapis Cezası): Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kullanmak suçundan toplamda 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası ile aranmaktaydı.
Ekiplerimiz, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.