Aranan Şahıslar Isparta'da Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Açıklama: Aranan Şahıslar Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerimizin yoğun çabaları ve başarılı operasyonları sonucunda, son 24 saat içerisinde şu şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir:





Ekiplerimiz, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.