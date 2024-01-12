Isparta Valisi Aydın BARUŞ’un

Regaip Kandili Mesajı



Merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı;rahmeti ve bereketibol olan üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi ve Ramazan Ayının da müjdecisi olan bir RegaipGecesine daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz.



Müminlerce, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı üç aylar ve bu ayların içerisinde yer alan kandil geceleri; komşuluk, akrabalık, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının artıran çok özel gecelerdir. Bu kutsal vakitler, kalplerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatabilmek için güzel bir fırsattır.



Yaratılış gayemizi idrak ederek, insanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu müstesna günlerin huzur ve birlikteliğimizi pekiştirmesini, sevgi ve barış ortamını güçlendirmesini temenni ediyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ispartalı hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerinülkemize ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

