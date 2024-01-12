Isparta'da Suç Örgütü ve Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 13.10.2023 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, "Suç Örgütü ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.09.01.2024 tarihinde Isparta ilinde 3, Ankara ilinde 3, Yozgat ilinde 4, Karabük ilinde 1 olmak üzere toplamda 11 şüpheli şahıs, yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.Ele geçen suç unsuru ürünlerle bağlantılı olarak, "Suç Örgütü ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında toplamda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Isparta Polisi, halkın huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlamak, suç ve suçlulardan vatandaşları korumak amacıyla aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm birimler, alanda hakimiyeti sağlamak üzere sokaklarda, uygulama noktalarında, eğlence mekanları çevrelerinde ve eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin faaliyet göstermektedir.Değerli vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür eden Isparta Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı ile 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanallarından iletilen talep ve bilgilerin büyük bir titizlikle takip edileceğini belirtiyor. Ispartalı hemşehrilerimize teşekkür eder, sağlıklı ve güvenli günler dileriz.