Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu’nun Temmuz ayı olağan toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında BAKA Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Ajans Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.Toplantıda Isparta,Burdur ve Antalya illerinde BAKA tarafından yürütülen ve planlanan mali değeri 21 milyon lira olan (SOGEP) projelerle ilgili olarak görüş alış verişinde bulunularak gündem maddeleri görüşüldü.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı yönetim kurulu başkanı Isparta Valisi Aydın Baruş; “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu olarak bölgemizin gelişmişlik seviyesini artırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere Ajans Genel Sekreterliğimizin yönlendirilmesini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemin en önemli konuları arasında Ajansımız koordinasyonunda TR61 Bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur) 2024-2028 Bölge Planı hazırlık çalışmaları yer almaktadır. Katılımcı bir anlayışla hazırlanacak olan Bölge Planı çalışmaları kapsamında Ajans Genel Sekreterliği tarafından merkezi ve yerel kamu kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden müteşekkil 13 adet özel ihtisas komisyonu oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayımlanan genelge uyarınca Ajansımız koordinasyonunda tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının Bölge Planı hazırlık sürecine azami destek vermelerini beklemekteyiz.Öte yandan bölgesel gelişmeye katkı verecek projelere destek çalışmalarımız da devam etmektedir. Bugün bölgemizden 9 adet projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklendiği müjdesini vermek isterim. Her bir ilimizden üçer adet proje destek almaya hak kazanmış olup uygulanacak projelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık 21 milyon TL ve program desteği ise 16,5 milyon TL’dir. Desteklenen projelerimiz bölgemiz yerel ürünlerinin katma değerini artırmak, kırsal nüfusumuzun gelir seviyesini yükseltmek, dezavantajlı grupların sosyal hizmetlere erişimlerini ve istihdam olanaklarını artırmak üzerine yoğunlaşmıştır. Söz konusu desteklenen projelerin listesini Ajans internet sayfasından öğrenilebilecektir.Bugün gerçekleştireceğimiz 149 Sayılı Yönetim Kurulu toplantımızda da Bölgemizin sosyo-ekonomik gelişmesine yönelik atılabilecek adımlar hakkında görüşmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte Ajansımız tarafından uygulamaya geçirilmesi planlanan program ve proje önerilerini görüşeceğiz.Yönetim Kurulu toplantımızın ve alacağımız kararların üç ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum”. dedi.