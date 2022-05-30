isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

ISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ İLK PROGRAMINA EĞİRDİR’DE KATILDI

ISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ İLK PROGRAMINA EĞİRDİR’DE KATILDI
ISPARTA
G.Tarihi: 30.05.2022 00:11
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
*ISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ İLK PROGRAMINA EĞİRDİR’DE KATILDI.
*ISPARTA’YA SORKUNCAK KÖYÜNDEN 
SELAM VERDİ.
*5. SORKUNCAK GÜL HASADI VE UÇURTMA ŞENLİĞİNDE KONUŞAN VALİ BARUŞ;
‘DÖRT MEVSİM TURİZMDE ISPARTA ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAK’
 Isparta’nın Eğirdir İlçesine bağlı Sorkuncak Köyünde Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı ve Sorkuncak Köyü Muhtarlığı organizesiyle ‘5. Sorkuncak Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği’  gerçekleşti. Şenliğe Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, protokol üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
İlahiler, şiirler, halk oyunları gösterileri, mehteran konseri ve sanatçı Arzu Gök konseri ile Sorkuncak Yaylası karnaval alanına dönüştü. Eğirdir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi organizesi ile gençler gönüllerince eğlendi. Isparta ve çevresinden gelen misafirler aileleriyle ve çocuklarıyla güzel bir gün geçirdi.
Isparta’daki ilk katıldığı organizasyonun hayırlı olmasını dileyen Vali Aydın Baruş, şenliğin Sorkuncak Köyünün, Eğirdir’in ve Isparta’nın kardeşliğine vesile olmasını diledi. Bu güzel yurdu ve toprakları bize miras bırakan başta Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, devletimizi yöneten başta Cumhurbaşkanımıza çok değerli devlet adamlarımıza sağlıkları için dua ediyoruz, Allah memleketimizi bu güzelliklerden mahrum kılmasın, ifadelerinde bulundu. 
Eğirdir İlçesinde ilk açıklamasını yapan Isparta Valisi Aydın BARUŞ; ‘Eğirdir ilçemize bağlı Sorkuncak Köyümüzdeyiz çok güzel bir manzara eşliğinde sizlerin de şahit olduğu gibi arkamızda Eğirdir Gölü var, adanın eşsiz manzarası var. Gerçekten çok yerde şahit olamayacağımız harika bir doğal güzellik var bu çevrede. Şu anda lavanta tarlasının içerisindeyiz. Lavantalar henüz açmadı. Ama bugün katıldığımız gül hasadı ve uçurtma şenliğinde burada vatandaşlarımızla birlikte güzel bir vakit geçiriyoruz. Burada Sorkuncak’lılar ve Eğirdir’liler arasında güzel bir kardeşlik havası var. Zaten festivallerin amacı da bu hem doğal güzelliklerimizi sahip olduğumuz bu güzellikleri dışarıya tanıtmak hem de aramızdaki dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirmek. Isparta’nın her yeri böyle doğal güzelliğe sahip. Sadece buralar değil, dağları başka güzel, gölleri başka güzel doğanın her tarafında açan çiçekler, gülleri, lavantasından tutun son dönemde önem kazanan aromatik bitkileriyle de birlikte burası Türkiye’nin doğal ecza deposu olmaya aday. Vatandaşlarımızın günlük geçim kaynağı olarak da tabiki bu güzellikler ekonomik olarak değerlendirebilir nitelikte. Ama bunun yanında Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlarımız bu güzelliklere şahit olarak burada anılarını paylaşıyorlar, fotoğraflıyorlar. Isparta turizmin parlayan yıldızı olmaya aday. İnşallah önümüzdeki süreçte hem kış turizminde hem bahar turizminde hem de  yaz turizminde daha doğrusu dört mevsim turizmde Isparta çok daha önemli adımlar atacak.’ dedi. 
Lavanta tarlalarını da gezen Vali Aydın Baruş şenliğe katılan Eğirdir Huzurevi sakinleriyle ve vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.
 
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
​SİGARAYA ZAM YOK YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN DEDİ
ISPARTA'DA ÇİĞKÖFTE'DE BİR DÜNYA MARKASI ÇİĞKÖFTEM AÇILDI
Isparta'da laptop bakımı temizliği için adres Maksimum Bilgisayar
Rengarenk etnik desenler organik giyim ürünleri İda Butik'te
Isparta'da gül ve lavanta ürünleri ile dolu hediye sepetleri Rosemix'te
ISPARTA'DAKİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ KORKUTTU
Isparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdiISPARTA'DA SAĞANAK YAĞIŞ TRAFİKTE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ
ISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASIISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASI
Isparta'da profesyonel maçlar yapılabilecekISPARTA'DA PROFESYONEL MAÇLAR YAPILABİLECEK
HABER: SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE BÜYÜK ÖTV ZAMMI GELDİ
DÜĞÜNCÜLER BU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA TÜM KULL AT ÜRÜNLERİ VİA MARKET'TE
Isparta'da ev yangını...!
Antalya, Isparta ve Burdur ticarette güçlerini birleştiriyorANTALYA, ISPARTA VE BURDUR TİCARETTE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR
ISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME
Isparta'nın TSE Onaylı Yetkili Oto Ekspertiz Noktası Pilot Garage
DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA
Sürücü adayları bu habere dikkat! Ehliyette yeni dönem
ISPARTA VE İLÇELERİ ORMAN YANGINLARINA KARŞI HAZIR!
ISPARTA'DA BÜGÜN MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARI
Isparta’nın Unutulan Yöresel Lezzetleri Gastronomi Turizmine Kazandırılıyor
Isparta 2022 Gül Festivaline Hazırlanıyor...
ISPARTA'DA KİRAZLI DERE'DE TRAFİK KAZASI
Isparta'da bayanlara müjde! pürüzsüz protez tırnaklar için Sevsen Beauty hizmetinizde
Isparta Valisi Aydın Baruş’a hayırlı olsun ziyaretleriISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ
Isparta'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 175. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ISPARTA'DA TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 175. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-kokorec-adana-durum-kofte-doner-ekmek-arasi-sucuk-alo-paket-siparis-doyum-bufe-isparta isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da ev yangını...!Isparta'da ev yangını...!26 Mayıs 2022
Sürücü adayları bu habere dikkat! Ehliyette yeni dönemSürücü adayları bu habere dikkat! Ehliyette yeni dönem25 Mayıs 2022
DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA 26 Mayıs 2022
ISPARTA'DA ÇİĞKÖFTE'DE BİR DÜNYA MARKASI ÇİĞKÖFTEM AÇILDI ISPARTA'DA ÇİĞKÖFTE'DE BİR DÜNYA MARKASI ÇİĞKÖFTEM AÇILDI 28 Mayıs 2022
ISPARTA'DA KİRAZLI DERE'DE TRAFİK KAZASIISPARTA'DA KİRAZLI DERE'DE TRAFİK KAZASI23 Mayıs 2022
ISPARTA'DA BÜGÜN MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARIISPARTA'DA BÜGÜN MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARI24 Mayıs 2022
Rengarenk etnik desenler organik giyim ürünleri İda Butik'teRengarenk etnik desenler organik giyim ürünleri İda Butik'te28 Mayıs 2022
3 GÜNDE TESLİMAT İÇİN DAVRAZ PREFABRİK!3 GÜNDE TESLİMAT İÇİN DAVRAZ PREFABRİK!23 Mayıs 2022
ISPARTA'DAKİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ KORKUTTUISPARTA'DAKİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ KORKUTTU27 Mayıs 2022
Isparta 2022 Gül Festivaline Hazırlanıyor...Isparta 2022 Gül Festivaline Hazırlanıyor...24 Mayıs 2022
Isparta'da laptop bakımı temizliği için adres Maksimum BilgisayarIsparta'da laptop bakımı temizliği için adres Maksimum Bilgisayar28 Mayıs 2022
Isparta'da binlerce bisikletli, sağlıklı yaşam için pedal çevirdiIsparta'da binlerce bisikletli, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi23 Mayıs 2022
Isparta'da gül ve lavanta ürünleri ile dolu hediye sepetleri Rosemix'teIsparta'da gül ve lavanta ürünleri ile dolu hediye sepetleri Rosemix'te27 Mayıs 2022
Isparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdiIsparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdi27 Mayıs 2022
BATI AKDENİZ EKONOMİSİ İÇİN DEV ADIM BATI AKDENİZ EKONOMİSİ İÇİN DEV ADIM 23 Mayıs 2022
Antalya, Isparta ve Burdur ticarette güçlerini birleştiriyorAntalya, Isparta ve Burdur ticarette güçlerini birleştiriyor26 Mayıs 2022
ISPARTA VE İLÇELERİ ORMAN YANGINLARINA KARŞI HAZIR!ISPARTA VE İLÇELERİ ORMAN YANGINLARINA KARŞI HAZIR!25 Mayıs 2022
ISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASIISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASI27 Mayıs 2022
ISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMEISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME26 Mayıs 2022
HABER: SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE BÜYÜK ÖTV ZAMMI GELDİHABER: SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE BÜYÜK ÖTV ZAMMI GELDİ27 Mayıs 2022