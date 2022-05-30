Isparta’nın Eğirdir İlçesine bağlı Sorkuncak Köyünde Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı ve Sorkuncak Köyü Muhtarlığı organizesiyle ‘5. Sorkuncak Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği’ gerçekleşti. Şenliğe Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, protokol üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.İlahiler, şiirler, halk oyunları gösterileri, mehteran konseri ve sanatçı Arzu Gök konseri ile Sorkuncak Yaylası karnaval alanına dönüştü. Eğirdir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi organizesi ile gençler gönüllerince eğlendi. Isparta ve çevresinden gelen misafirler aileleriyle ve çocuklarıyla güzel bir gün geçirdi.Isparta’daki ilk katıldığı organizasyonun hayırlı olmasını dileyen Vali Aydın Baruş, şenliğin Sorkuncak Köyünün, Eğirdir’in ve Isparta’nın kardeşliğine vesile olmasını diledi. Bu güzel yurdu ve toprakları bize miras bırakan başta Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, devletimizi yöneten başta Cumhurbaşkanımıza çok değerli devlet adamlarımıza sağlıkları için dua ediyoruz, Allah memleketimizi bu güzelliklerden mahrum kılmasın, ifadelerinde bulundu.Eğirdir İlçesinde ilk açıklamasını yapan Isparta Valisi Aydın BARUŞ; ‘Eğirdir ilçemize bağlı Sorkuncak Köyümüzdeyiz çok güzel bir manzara eşliğinde sizlerin de şahit olduğu gibi arkamızda Eğirdir Gölü var, adanın eşsiz manzarası var. Gerçekten çok yerde şahit olamayacağımız harika bir doğal güzellik var bu çevrede. Şu anda lavanta tarlasının içerisindeyiz. Lavantalar henüz açmadı. Ama bugün katıldığımız gül hasadı ve uçurtma şenliğinde burada vatandaşlarımızla birlikte güzel bir vakit geçiriyoruz. Burada Sorkuncak’lılar ve Eğirdir’liler arasında güzel bir kardeşlik havası var. Zaten festivallerin amacı da bu hem doğal güzelliklerimizi sahip olduğumuz bu güzellikleri dışarıya tanıtmak hem de aramızdaki dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirmek. Isparta’nın her yeri böyle doğal güzelliğe sahip. Sadece buralar değil, dağları başka güzel, gölleri başka güzel doğanın her tarafında açan çiçekler, gülleri, lavantasından tutun son dönemde önem kazanan aromatik bitkileriyle de birlikte burası Türkiye’nin doğal ecza deposu olmaya aday. Vatandaşlarımızın günlük geçim kaynağı olarak da tabiki bu güzellikler ekonomik olarak değerlendirebilir nitelikte. Ama bunun yanında Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlarımız bu güzelliklere şahit olarak burada anılarını paylaşıyorlar, fotoğraflıyorlar. Isparta turizmin parlayan yıldızı olmaya aday. İnşallah önümüzdeki süreçte hem kış turizminde hem bahar turizminde hem de yaz turizminde daha doğrusu dört mevsim turizmde Isparta çok daha önemli adımlar atacak.’ dedi.Lavanta tarlalarını da gezen Vali Aydın Baruş şenliğe katılan Eğirdir Huzurevi sakinleriyle ve vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.