Genç Gazetecilere “Yanlış Bilgi Çağında Teyit Süreçleri ve Haber Doğrulama” Konusu AnlatıldıÜniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ile İletişim ve Genç Yöneticiler Topluluğu tarafından “Yanlış Bilgi Çağında Teyit Süreçleri ve Haber Doğrulama” konulu bir söyleşi düzenledi.Söyleşinin konuğu Gazeteci ve Teyitçi Ezgi Toprak oldu. Toprak, bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktararak öğrencilere gelecekle ilgili tavsiyelerde bulundu.Öğrencilerle birlikte olmaktan ve öğrencilerin hayatlarına dokunan işler yapmaktan duyduğu mutluluğu aktararak sözlerine başlayan Toprak, Teyit’in işleyişi, çalışma alanları ve olaylara yaklaşım şekli hakkında bilgiler verdi.Doğrulama platformlarının varlığının önemine değinen Ezgi Toprak, bilgi üretimi, dağıtımı ve tüketiminin dijitalleşmeyle birlikte herkesin herhangi bir sorumluluk duygusu olmadan haberci kimliğine bürünebileceğini, bu gibi durumlarda ise bilginin doğrulanması gerektiğini söyledi. Her bilgiye inanmamak ve şüpheyle yaklaşmak gerektiğini aktaran Toprak, ‘bireysel teyitçi’ olmanın bilgiye duyulan şüpheyle başladığını, medya okuryazarlığının ise bilgi kirliliğinin ve şüpheli bilginin önüne geçeceğini vurguladı.Yanlış bilginin arkasında bulunan motivasyonlara dikkat çeken Toprak, ‘mezenformasyon’, ‘dezenformasyon’ ve ‘malenformasyon’ kavramları üzerinden yanlış bilginin nereden, kimden ve hangi amaçla yayıldığı ayrımının yapılabileceğini söyledi. Teyit süreçlerinde diğer kavramlara kıyasla daha çok ilgilenilen kavramın dezenformasyon olduğuna dikkat çeken Ezgi Toprak, uydurulmuş ya da kasten manipüle edilmiş içeriklerden oluşan dezenformasyonun artık gündelik hayatın neredeyse bir parçası haline geldiğini ifade etti. İstenmeden oluşan yanlışlıkları ya da çeviri hatalarından kaynaklı bağlam uyuşmazlıklarını mezenformasyon kavramıyla açıklayan Toprak, en tehlikelisinin ise malenformasyon olduğunu, daha çok kasıtlı bir şekilde yanlış bilgi veya içeriğin servis edildiği, bile isteye zarar verme amaçlı ve kötü niyetli olan bu yaklaşımın tehlikeli sonuçlar doğurabileceği hususu üzerinde durdu.Doğru bilgiye ulaşmanın yolu olan bilgiyi teyit etmenin öneminden bahseden Ezgi Toprak, güvenilir kaynaklar kullanmak ve bilgiyi en az iki kaynaktan teyit etmek gerektiğini söyledi. Alanında uzman olan kaynaktan alınan bilginin daha doğru sonuçlar doğuracağını belirten Toprak, haberin bir çeviri haber bile olsa çeviri hatalarından kaynaklı yanlışlıkların kontrol edilmesi, doğruluğunun bizzat kaynağından araştırılması gerektiğini ifade etti.Öğleden sonra gerçekleştirilen atölye çalışmasında öncelikli olarak yanlış bilgi türlerini detaylı anlatan ve bunlarla ilgili örnekler veren Toprak, etkinliğin devamında haber doğrulamada kullanılabilecek ve herkesin kolaylıkla uygulayabileceği tekniklerden bahsetti. Sununun ardından katılımcı öğrenciler uygulamalı olarak haber doğrulama gerçekleştirdi.