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GÜL KOŞUSU YARIŞLARI 3 HAZİRAN’DA
GÜL KOŞUSU YARIŞLARI 3 HAZİRAN’DA
ISPARTA
Tarih:
30.05.2022 18:11
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GÜL KOŞUSU YARIŞLARI 3 HAZİRAN’DA
Isparta Gül Festivali kutlamaları kapsamında Gül Koşusu yarışları düzenlenecek. 3 Haziran’da Gülkent kavşağı ve Gülcü Meydanı arasında düzenlenecek yarışlar için son kayıt tarihi 1 Haziran.
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