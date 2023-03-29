Isparta Belediyesi, Kirazlıdere bölgesine kiraz fidanları dikti

Isparta Belediyesi, orta refüjleri lavanta ile donatıyor

Andık Deresi, meyve bahçesi olarak düzenleniyor

Isparta Belediyesi, yeşil Isparta için çalışmalarına devam ediyor

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin cadde ve sokaklarını, orta refüjleri ve mesirelik alanları çiçekler, ağaç fidanları ve lavantalarla donatmaya devam ediyor. Kirazlıdere bölgesinde Kirazlıdere yol ayrımının yan tarafındaki bölgeye kiraz fidanları dikildi ve bisiklet yolu oluşturuldu. Ayrıca, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesinde mesirelik alan yapımına başlandı ve ayva, badem, muşmula, elma gibi meyve ağaçları dikildi. Isparta Belediyesi'nin yeşil Isparta hedefi doğrultusunda yaptığı bu çalışmalar, şehrin doğal güzelliklerini korumayı ve artırmayı amaçlıyor.