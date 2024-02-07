"Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Salı Pazarı Esnafları ve Vatandaşlarıyla Buluştu"Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bugün Salı Pazarı'nda esnaflarla ve vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Başdeğirmen, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkürler Isparta. Birlikte daha nice güzel projelere imza atacağız, hep birlikte daha nice güzel günler için çalışacağız." dedi.Başkan Başdeğirmen'in esnaf ve vatandaşlarla gerçekleştirdiği bu samimi buluşma, şehirdeki yerel yönetim ile halk arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Isparta halkıyla bir araya gelerek sorunları dinleyen Başkan Başdeğirmen, birlikte daha iyi bir şehir için çalışma sözü verdi.