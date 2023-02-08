BASIN DUYURUSU



6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş/ Pazarcık ve Elbistan İlçelerinde meydana gelen depremler nedeniyle deprem bölgelerinde mağdur durumda olan vatandaşlarımıza yardım amacıyla gıda/eşya/ev eşyası/su ve diğer yaşam malzemeleri göndermek isteyen vatandaşlarımız ve kuruluşlarımızın bu yardımları muhtarlıklar/belediyeler/kaymakamlıklar ve İl merkezinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne ait depolara teslim etmeleri gerekmektedir.

Müstakil ve kendi sağladığı araçlarla yardımları göndermek isteyen vatandaşlarımız ve kuruluşlarımızın araç ve personel için Isparta İl AFAD Müdürlüğünden “ Görevli Belgesi” alması zorunluluğu bulunmaktadır. Görev Belgesi olmayan araçlar deprem bölgesindeki İllere kabul edilmemektedir.

Bölgeye gönderilen yardımlar Valiliğimiz koordinasyonunda tırlara/kamyonlara yüklenerek gönderilmektedir. Tır ve kamyon dışındaki yardım araçların bölge illerine girişinde izdiham nedeniyle büyük zorluklarla karşılaşıldığından küçük araçlarla yola çıkılmaması yardımların etkin bir şekilde yerine ulaştırılması bakımından önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.