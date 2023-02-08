Depremde son durum: Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Can kaybı 6 bin 234'e yükseldi.



SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik deprem çevre illeri yerle bir etti. Depremin ardından aynı günün öğle saatlerinde meydana gelen Elbistan merkezli 7.6'lık deprem ülkede faciaya neden oldu. Kahramanmaraş'ta yıkılan yüzlerce binanın dışında çevre illerde de yüzlerce yıkım haberi geliyor. Depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetti. 37 bin 011 kişi yaralandı.