BASIN DUYURUSU (AFETZEDE KONAKLAMA)

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde konutları yıkılan ya da hasar gören vatandaşlarımızın konaklama ihtiyacının karşılanması büyük önem arz etmektedir.

Ispartalı hemşerilerimiz ve kuruluşlarımızdan afetzede kardeşlerimizi otel/tesis ve boş konutlarında misafir etmek isteyen kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızın öncelikle Isparta Valiliği İl AFAD Müdürlüğü’ne kayıt yaptırarak “Afetzede Konaklama Tesisi Belgesi” almaları gerekmektedir.

İlimizde konaklama belgesi verilen tesis, otel ya da konutlarda kalmak isteyen afetzede vatandaşlarımıza İl AFAD Müdürlüğü’nden “Afetzede Konaklama İzin Belgesi” verilecek, afetzede vatandaşlarımızı kabul edecek tesis/otel ya da konut sahibi kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız bu belgelerle misafir kabulü yapacaktır.

Belge sahibi olmayan şahısların (Afetzede Konaklama İzin Belgesi) tesis/otel ya da konutlara kabul edilmemesi, müracaat sahiplerinin İl AFAD Müdürlüğü’ne yönlendirilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.