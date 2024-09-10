Isparta Valiliği'nden Basın Açıklaması: "Okul Forması Olmayan Öğrenciler İle İlgili Yanlış Anlamalar Düzeltilmiştir"

Isparta Valiliği, bazı basın organlarında çıkan haberler üzerine önemli bir açıklama yaptı. Keçiborlu ilçesinde bulunan Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin okul forması olmadan okula alınmadığına dair çıkan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğduğu belirtildi.

Okul İdaresi Gerekli Uyarıları Yaptı

Valilik açıklamasında, Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bazı öğrencilerin okul kıyafeti kurallarına uymadığı tespit edildiği ve okul idaresi tarafından bu öğrencilerin uyarıldığı vurgulandı. Ancak, öğrencilerin okula alınmadığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Velilerin Şikayetleri Üzerine İnceleme Yapıldı

Açıklamada, öğrencilerin velilerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayetlerde bulunduğu, ancak yapılan incelemeler sonucunda, okul yönetiminin öğrencilerin forma kurallarına uyması için gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Keçiborlu Kaymakamlığı İlgili Durumu Takip Etti

Son olarak, Keçiborlu Kaymakamlığı'nın da konuya ilişkin gerekli incelemeleri yaptığı ve sorunun çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

Kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

Isparta Valiliği tarafından yapılan bu açıklama, yanlış anlamaların önüne geçmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapıldı.



