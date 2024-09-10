SGK'dan Milyonlarca Kişiye Uyarı: Borçlar İçin İcra Takibi Başlatılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca vatandaşa Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları hakkında önemli bir uyarı mesajı gönderdi. Bu mesajda, borçların ödenmemesi durumunda yasal takip ve icra işlemlerinin başlatılacağı belirtildi.

GSS Prim Borcu Olanlar Dikkat!

SGK tarafından gönderilen mesajda, vatandaşların e-Devlet üzerinden mevcut borçlarını sorgulayabilecekleri ve ödemelerini e-Devlet aracılığıyla veya anlaşmalı bankalar üzerinden gerçekleştirebilecekleri ifade edildi. Aksi takdirde borçlarını ödemeyen kişiler hakkında icra takibi başlatılacağı vurgulandı. Ayrıca borçlarını ödemiş olan kişilerin bu uyarı mesajını dikkate almamaları gerektiği belirtildi.

5 Milyon Kişinin Borcu Var

Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon kişinin ödenmemiş GSS prim borcu olduğu bildirildi. Geçmiş yıllarda yapılan düzenlemelerle bazı borçlara af getirilmiş olsa da, birçok vatandaş işsiz geçen süre boyunca oluşan borçlardan haberdar olmayabiliyor. Bu nedenle SGK, borçların zamanında ödenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Dolandırıcılık Tehlikesi

SGK’nın uyarılarının yanı sıra, dolandırıcıların bu durumu fırsata çevirmeye çalıştığı da dikkat çekiyor. Van SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, dolandırıcıların vatandaşları sahte aramalar ve mesajlarla kandırmaya çalıştığını belirterek, borçlarını ödemek için IBAN numarası verip ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılacağı iddiasıyla vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları uyarısında bulundu.

Vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve yalnızca SGK’nın resmi kanalları üzerinden işlem yapmaları gerektiği vurgulandı.