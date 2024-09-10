Isparta Baro Başkanlığı Adayı Ali Burak Yıldız, Projelerini Açıkladı

Isparta Barosu avukatlarından Ali Burak Yıldız, 5-6 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Isparta Barosu 33. Dönem Olağan Kongresi'nde Baro Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Basın mensupları ile bir araya gelen Yıldız, adaylık sürecinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri paylaştı.

Yıldız, açıklamasında Baro’nun kurumsal kimliğini güçlendirerek Isparta kamuoyunda daha etkin bir rol oynayacağını vurguladı. Baro olarak, toplumu ilgilendiren konularda sosyal sorumluluk projeleriyle öncü olacaklarını ifade etti. Şehrin meslek odalarıyla ilişkilerin yoğunlaştırılacağını belirten Yıldız, bu kapsamda "Akademik Odalar Birliği" kurarak kent kültürüne katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yıldız ayrıca, Baro’nun asli görevlerinden olan mesleki dayanışmayı artırmak için sosyal, sportif ve mesleki faaliyetlerin organize edileceğini, meslektaşları, hakim, savcı, akademisyen ve noterlerle iş birliği yapılacağını açıkladı. Yıldız, avukat haklarının korunması ve hukuka aykırı şekilde avukatlık hizmeti sunan kişi ve kurumlarla mücadele edeceklerini belirtti.

Baro yönetimi hakkında ise Yıldız, başkan odaklı bir yönetim anlayışından ziyade, yönetim kurulu ile birlikte bütüncül bir temsil ve yönetim anlayışı sergileyeceklerini söyledi. Ayrıca, "Genç Avukatlar Meclisi"nin faal hale getirileceğini ve meslektaşlar arasında dayanışmanın güçlendirileceğini kaydetti.

Yıldız, meslektaşların ihtiyaç duyduğu eğitim seminerleri düzenleyeceklerini, Baro’nun mobil uygulamasının hayata geçirileceğini ve Adli Yardım ile CMK sistemlerinden kaynaklanan sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti.

Projeleri arasında ayrıca, Baro binasındaki kafeteryanın ve diğer sosyal alanların yeniden işler hale getirilmesi, meslektaşlar için ulaşımın kolaylaştırılması ve mesleki alanların genişletilmesine yönelik çalışmalar yer aldı. Yıldız, şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğunun da etkin bir şekilde takip edileceğini belirtti.

Yeni adli yılın açılışlarını ve önemli basın açıklamalarını meslektaşlarla birlikte toplu bir şekilde gerçekleştireceklerini vurgulayan Ali Burak Yıldız, Isparta Barosu’nu daha etkin ve güçlü bir yapıya kavuşturma hedefiyle Baro Başkanlığına aday olduğunu dile getirdi.