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ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN DEPREM YARDIMI DUYURUSU

ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN DEPREM YARDIMI DUYURUSU
ISPARTA 0
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ASIN DUYURUSU
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde büyük hasara neden olmuştur. Depremden etkilenen illerde yaşayan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması büyük bir önem arz etmektedir.
Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığı koordinesinde illerde Valilikler, ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından toplanması uygun görülmüştür. İlimizde de yardım toplama çalışmaları Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinasyonunda yürütülmektedir.
Yardımların Etkin Olarak Afetzedelere Ulaştırılması Bakımından Vatandaşlarımız tarafından Yapılacak Yardımlarda Aşağıda Belirtilen Hususlara Uyulması Gerekmektedir.
  • Afet bölgesine ayni (gıda, giyecek, eşya) bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın yardımlarını ikamet ettikleri yerdeki il/ilçe sosyal yardımlaşma vakıflarına, kaymakamlıklara, mahalle/köy muhtarlıklarına, belediye başkanlıklarına ya da il merkezinde Davraz Mahallesinde Cezaevi Müdürlüğü karşısındaki Milli Eğitim Müdürlüğü deposuna teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Yardımların afetzedelerin ihtiyaçlarına uygun olarak hızlı ve düzenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için eşya ya da gıda malzemelerinin koli ya da paketler halinde teslim edilmesi, malzeme içeriğinin koli ya da paket üzerine yazılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yapılacak yardımların paketli veya ambalajlı bir şekilde toplama yerlerine getirilmesi gerekmektedir.
  • Mahalle/köy muhtarlıkları ya da belediye başkanlıkları ile kaymakamlıklar tarafından toplanan yardımlar yetkililer tarafından il merkezinde yardımların toplandığı depoya teslim edilecektir.
  • İl merkezi Davraz Mahallesinde bulunan depoya teslim edilen yardımlar burada Valiliğimiz tarafından görevlendirilen personel tarafından tasnif edilerek büyük koli ya da paketler haline getirilerek Tırlara yüklenecek ve AFAD Başkanlığı tarafından belirlenen illere gönderilecektir.
  • Kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından temin edilen araçlarla toplu ve büyük miktarlarda yardım gönderilmek istenmesi halinde Isparta İl AFAD Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

AYNİ BAĞIŞLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
  • Son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır.
  • İkinci el, kullanılmış eşya ya da malzeme bağışı yapılmamalıdır.
  • Gıda ya da eşya ambalajlı ya da paketlenmiş olmalıdır.
ÖNCELİKLİ OLARAK KABUL EDİLECEK BAĞIŞLAR
  • Giyim Eşyası
  • Eldiven
  • Bere
  • Mont (Çocuk ve yetişkin)
  • Çocuklar için kışlık giysi
  • Bot (Çocuk ve Yetişkin)
  • Gıda Malzemeleri
  • Su (Koliler halinde)
  • Meyve Suyu (Koliler halinde)
  • Gıda Kolisi (Konserve, Kuru Gıda)
  • Çocuk Maması
  • Hijyen Malzemeleri
  • Temizlik Malzemesi (Sabun, kağıt havlu v.b.)
  • Çocuk Bezi
  • Kadın Hijyen Pedi
  • Ev Eşyası
  • Battaniye
  • Yatak (Sünger)
  • Uyku Tulumu
  • Tüp
  • Tüplü Katalitik Soba
YARDIM İRTİBAT NUMARALARI
Isparta Valiliği: (0246) 223 80 80
Isparta Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: (0246) 212 10 68
Isparta AFAD Müdürlüğü: (0246) 224 20 42
KaymakamlıklarKaymakamlıklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Aksu Kaymakamlığı:Aksu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:
(0246) 341 21 87(0246) 341 21 87
Atabey Kaymakamlığı:Atabey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:
(0246) 271 20 05(0246) 271 34 24
Eğirdir Kaymakamlığı:Eğirdir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:
(0246) 311 41 14(0246) 311 33 15
Gelendost Kaymakamlığı:Gelendost Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:
(0246) 381 30 05
Gönen Kaymakamlığı:		(0246) 381 30 05
Gönen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:
(0246) 281 25 56
Keçiborlu Kaymakamlığı:		(0246) 281 28 12
Keçiborlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:
(0246) 541 40 06(0246) 541 44 76
Senirkent Kaymakamlığı:Senirkent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:
(0246) 511 40 34(0246) 511 42 40
Sütçüler Kaymakamlığı:Sütçüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:
(0246) 351 20 15(0246) 351 22 47
Şarkikaraağaç Kaymakamlığı:Şarkikaraağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:
(0246) 411 40 11(0246) 411 31 53
Uluborlu Kaymakamlığı:Uluborlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:
(0246) 531 30 04(0246) 531 25 11
Yalvaç Kaymakamlığı:Yalvaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:
(0246) 441 50 40(0246) 441 25 02
Yenişarbademli Kaymakamlığı:Yenişarbademli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:
(0246) 431 42 00(0246) 431 42 00
 
 
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