Afet bölgesine ayni (gıda, giyecek, eşya) bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın yardımlarını ikamet ettikleri yerdeki il/ilçe sosyal yardımlaşma vakıflarına, kaymakamlıklara, mahalle/köy muhtarlıklarına, belediye başkanlıklarına ya da il merkezinde Davraz Mahallesinde Cezaevi Müdürlüğü karşısındaki Milli Eğitim Müdürlüğü deposuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımların afetzedelerin ihtiyaçlarına uygun olarak hızlı ve düzenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için eşya ya da gıda malzemelerinin koli ya da paketler halinde teslim edilmesi, malzeme içeriğinin koli ya da paket üzerine yazılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yapılacak yardımların paketli veya ambalajlı bir şekilde toplama yerlerine getirilmesi gerekmektedir.

Mahalle/köy muhtarlıkları ya da belediye başkanlıkları ile kaymakamlıklar tarafından toplanan yardımlar yetkililer tarafından il merkezinde yardımların toplandığı depoya teslim edilecektir.

İl merkezi Davraz Mahallesinde bulunan depoya teslim edilen yardımlar burada Valiliğimiz tarafından görevlendirilen personel tarafından tasnif edilerek büyük koli ya da paketler haline getirilerek Tırlara yüklenecek ve AFAD Başkanlığı tarafından belirlenen illere gönderilecektir.

Kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından temin edilen araçlarla toplu ve büyük miktarlarda yardım gönderilmek istenmesi halinde Isparta İl AFAD Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

ASIN DUYURUSUKahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde büyük hasara neden olmuştur. Depremden etkilenen illerde yaşayan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması büyük bir önem arz etmektedir.Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığı koordinesinde illerde Valilikler, ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından toplanması uygun görülmüştür. İlimizde de yardım toplama çalışmaları Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinasyonunda yürütülmektedir.Yardımların Etkin Olarak Afetzedelere Ulaştırılması Bakımından Vatandaşlarımız tarafından Yapılacak Yardımlarda Aşağıda Belirtilen Hususlara Uyulması Gerekmektedir.