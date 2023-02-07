Eğirdir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş’ta yaşanana 7.7 büyüklüğünde ve devamındaki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere Kahramanmaraş’a ulaşmak üzere yola çıktılar.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Acımız tarifsiz, gün birlik ve beraberlik günü. Tüm imkanlarımızla depremzedelerimizin yanındayız. İlk depremin merkez üssü olan başta Kahramanmaraş ilimiz olmak üzere Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Adana, Hatay, Osmaniye ve çevre illerimizi etkileyen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.İlçemiz Kaymakamlığı önünde kurulan çadırlarda vatandaşlarımız başta battaniye ve deprem bölgelerinde acil ihtiyaç olan kışlık kıyafet (bot,polar, mont, yün çorap, atkı, eldiven), Çocuklar için (bot,polar, mont, yün çorap, atkı, eldiven), Battaniye, Isıtıcı, Çadır, mat, El feneri, Hazır gıda, ekmek, su, Kadın hijyen seti,Powerbank vb. gibi malzemelere acil ihtiyaç vardır. İlçemizde toplanan bu malzemelerde en kısa zamanda deprem bölgelerine sevk edilecektir.Eğirdir Belediyesi olarak Kahramanmaraş ilimize 2 kamyon, 1 ekskavatör, 1 çekici, öncü araç ve 5 personelimizi gönderdik. Bundan sonraki süreçte de Eğirdir Belediyesi depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olacaktır. Tüm vatandaşlarımızın kenetlenme zamanıdır. Allah yar ve yardımcımız olsun.’ İfadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)