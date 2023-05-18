2022 – 01 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI : İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME SÜRECİNE KATKI SAĞLAYABİLECEK YERLİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRİCİSİ KOBİ’LERİN DESTEKLENMESİ idi.

2022 – 03 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI: İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN REKABET GÜÇLERİNİN VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI idi.

küçük ve orta ölçekli işletmelerin

Birinci Aşama Değerlendirme Kriterleri Tablosu (Sistem değerlendirmesi)

Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu (Kurul aşaması) kullanılmıştır.

Siber güvenlik çözümleri

Otomotiv Sektöründe Siber Dayanıklılığının Arttırılması

İmalat sektöründe tüm İş Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

Matbaa sektöründe kontrol süreçlerinin dijitalleştirilmesi, konularında projeler desteklenmiştir.

Uçucu yağlar,

Kozmetik ürünler,

Tekstil ve konfeksiyon ürünler

Robotik makinalar

Isı sistemleri

Su ürünleri işleme,

Ahşap ürünler imalatı

Tarım makinaları,

Jeneratör imalatı,

Soğutma sistemleri

Asansör imalatı

Süt ürünleri imalatı

Mermer ürünleri imalatı,

Doğal su şişeleme konularında üretim yapan işletmelerdir.

KOSGEB KOBİGEL Destek Programı kapsamında 2022 Yılı Proje Çağrılarına yapılan başvuruların değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenen projeler belli olmuştur. Proje çağrısı kapsamında Isparta’da 21 adet proje desteklenmiştir.Proje çağrısı konusunda kısa bilgi vermek gerekirse;İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları halinde imalat hızı ve verimliliklerinde önemli iyileştirmeler sağlayabilmektedir. Sanayide dijital dönüşümün Türkiye’de başarıyla gerçekleştirilmesi, bu konuda yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin varlığına bağlıdır.Bu başlık altında Isparta’da 4 adet proje desteklenmiştir.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz açısından özellikle sanayi sektöründe gerçekleşecek verimlilik kazanımları sürdürülebilir büyüme açısından başat bir rol üstlenmektedir. On Birinci Kalkınma Planının, üretim ve verimlilik odağı doğrultusunda, İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması suretiyle katma değerli üretim yapısına geçiş Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayacaktır.Bu doğrultuda, “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması” proje teklif çağrısı ile imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterenmodern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılması amaçlanmıştır. Çağrı kapsamında imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler “” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki konulardan birini seçerek bu konuyu içeren proje sunmuşlardır.Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanmış ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenmiştir. Değerlendirmede;2 tabloya göre projeler değerlendirilmiş olup Uygulama Esasları dahilinde projelerin nihai puanı hesaplanmıştır. Projelerin nihai puanları en yüksek puanlı projeden en düşük puanlı projeye doğru sıralanmış ve bütçe imkanları kapsamında desteklenebilecek projeler belirlenmiştir.-Yeni İstihdam Personel Giderleri, - Yeni Makine-Teçhizat Giderleri- Yazılım Giderleri,- Hizmet Alım Giderleri (Eğitim, Danışmanlık, Test ve analiz, Belgelendirme giderleri)1. Çağrıya başvuran işletmelerin projeleri 2.000.000 TL’ye kadar,3. Çağrıya başvuran işletmelerin projeleri 1.500.000 TL’ye kadar destek alabilecektir.Çağrısı kapsamında Isparta’dan 4 proje desteklenmiştir.Projeleri desteklenen işletmelerin tamamı Yazılımcı firmalar olup İmalatçı firmaların imalat ve ilişkili süreçlerinde iyileştirmeler için dijital çözümler üreteceklerdir. Isparta’da dijital teknoloji geliştiren firma sayımız gittikçe artmaktadır.Çağrısı kapsamında Isparta’dan 17 proje desteklenmiştir.Projeleri desteklenen firmalar farklı sektörlerde imalat yapan firmalardır. Firmalar:Bazı projeler konusu uygun olmadığı için, bazıları değerlendirme kriterleri kapsamında yeterli puanı alamadığı için, bazıları da bütçe kısıtı kapsamında sıralamada uygun olmadığı için desteklenememiştir.Desteklenen projelerle dijital teknoloji üreten firmalarımız daha nitelikli ürünler üretecekler, diğer konularda üretim yapan firmalarımız da verimli ve kaliteli üretimler yapacaklar ve nitelikli personeller istihdam edeceklerdir.Yurdun YILDIRIMKOSGEB Isparta İl Müdürü