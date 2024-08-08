

Isparta (UMKE) Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri





Afetlere hazırlıklı olmanın önemi 1999 Marmara Depremiyle daha fazla anlaşılmış, bu kapsamda 2003 yılından itibaren ciddi çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenmiş, ülke genelinde afetlere müdahale edecek gönüllü sağlık personellerinden oluşan medikal kurtarma hizmetleri başlatılmış ve kısa sürede dünyada en fazla personele sahip olan medikal kurtarma ekibi olma unvanına kavuşmuştur.



Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) adını alan bu ekipler 81 ilimizde arazi tipi araçları ve medikal kurtarma ekipmanları ile donatılmıştır. UMKE timleri özellikle afetler, büyük kazalar, göçük ve maden kazası gibi birçok kurtarma olayında arama kurtarma ekipleri ile birlikte görev yapmaktadır. Bu ekipler kendi içerisinde bölgelere göre dağcılık, dalgıçlık gibi profesyonellik gerektiren özel eğitimler almışlardır.



UMKE ekiplerimiz; başta deprem olmak üzere doğal afetlerden sonra oluşan enkazın içerisinde sıkışmış veya çıkarılması zaman alacak afetzedelerin medikal tedavilerini olay yerinde yapacak kapasitede bilgi ve malzeme ile donatılmıştır. Böylece; afetzedelere olay yerinde müdahale ederek kurtarmaya bağlı muhtemelen oluşacak ölüm ve sakatlıkları en aza indirmek hedeflenmektedir.



Isparta Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde yurt içi ve yurt dışında profesyonel anlamda medikal kurtarma ve müdahale hizmetlerinde görev alabilecek 123 UMKE personeli mevcuttur. 2 Acil Tıp Uzmanı, 4 Pratisyen Hekim, 23 Ambulans Acil Bakım Teknikeri ve 21 Acil Tıp Teknisyeni, 3 Laborant, 29 Hemşire, 17 Toplum Sağlığı Teknisyeni, 2 Evde Bakım Teknisyeni, 2 Anestezi Teknisyeni, 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni, 1 Ameliyathane Teknisyeni, 2 Diş Teknisyeni, 4 Ebe, 1 Fizyoterapist, 6 Radyoloji Teknisyeni ve Teknikeri, 1 Diyetisyen, 2 Tıbbi Sekreter,1 Eczacı, 1 Sürücü AABT gönüllü sağlık personeliyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri oluşturulmuştur .



İlimizde ve bölgemizde ekibin olağanüstü durumlarda en hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlayacak donanımlı 3 adet 4x4 arazi tipi UMKE aracı ve 1 acil müdahale aracı da Bakanlığımızca İlimize kazandırılmıştır. 2024 yılı başından itibaren UMKE ekiplerimiz; 6 Şubat Depremi Yıl Dönümü Anma Programı, Deprem Haftası Etkinlikleri kapsamında Ülkü Orta Okulunda AFAD’ın organize ettiği Deprem Tatbikatı Programı, Eğirdir Dedegöl Dağcılık Şenlikleri programı, İlimiz kapsamında HAP Eğitimi, Isparta Şehir Hastanesi Yangın Tatbikatı Programı, Darıderesi Boğulma vakası, Eğirdir Triatlon Yarışları Programı ve Afyonkarahisar’da yapılan Temel UMKE Eğitimlerinde aktif görev almıştır . 3 Bölge illeri arasında yer alan Isparta UMKE olarak Ekim ayında Bölge Kampına ev sahipliği yapacak olup Afyonkarahisar ve Burdur İlleri UMKE Ekipleriyle organizasyon planlanmaktadır. Afetler, sağlık tedbirleri, protokol görevleri, saha vakaları, eğitimler ve tatbikatlarda Isparta UMKE ekipleri genç ve dinamik personel kadrosuyla profesyonel ve koordineli bir yaklaşımla görevlerde aktif olarak rol almaktadır.



Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 11 ilimizi etkileyen büyük depremde Isparta UMKE olarak gerek sağlık personeli gerek ekipmanlarımızla deprem bölgelerinde aktif görevlere gidilmiş diğer illerdeki UMKE ekipleriyle birçok depremzede vatandaşımıza müdahalede bulunulmuştur. Sınır ve sınır dışı bölgelerinde de Bakanlığımızca talep edilen unvanlara göre Isparta UMKE olarak görevlendirmelerimiz devam etmektedir.



Isparta UMKE ailesi olarak profesyonel ekibimizle gün geçtikçe gönüllü katılımcılarımızla büyümekteyiz.







Dr. Mustafa Serhat KÜÇÜKCOŞKUN

İl Sağlık Müdürü