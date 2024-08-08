Isparta'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Isparta – Isparta İl Jandarma Komutanlığı, silah kaçakçılığına karşı yürüttüğü kararlı mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda, 06 Ağustos 2024 tarihinde Isparta - Keçiborlu karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda önemli bir başarıya imza atıldı.

Operasyon sırasında, S.G. (43) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada toplamda 5 adet tabanca ve 10 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüpheli S.G. hakkında silah kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan S.G., Isparta Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, silah kaçakçılığı olaylarını önlemeye yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.