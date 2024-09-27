İŞKUR'dan 160 Kişilik İşgücü Uyum Programı Duyurusu

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini desteklemek amacıyla 9 ay süreli 160 kişilik bir işgücü uyum programı başlatıyor. Programa katılmak isteyen vatandaşlar, 25 Eylül - 29 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, İŞKUR’un e-şube platformu veya İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.

Program, 07 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru sürecinin ardından 2 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Kura, Isparta Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek.

Programa Katılım Şartları

İşgücü Uyum Programı’na katılabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde sigortalı olarak çalışmamış olma gibi şartlar aranıyor. Ayrıca, yaşlılık veya malullük aylığı almayan kişiler programa başvurabilecek.

Programa katılacak kişilerin, başvurularını İŞKUR kayıtlı olarak yapmaları gerekiyor. Detaylı şartlar ve diğer katılım koşulları İŞKUR tarafından belirlenmiş durumda.

Programın Uygulanacağı Yerler

Program, Isparta Merkez ve çevre ilçelerdeki çeşitli spor tesisleri ve öğrenci yurtlarında gerçekleştirilecek. Merkezde Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu, Atatürk Stadyumu, 6 Mart Kapalı Spor Salonu gibi birimlerde 115 kişilik kontenjan ayrılırken, diğer ilçelerdeki yurt ve spor tesislerinde de çeşitli kontenjanlar bulunuyor.

Isparta'daki iş gücünü desteklemek ve işsiz vatandaşlara çalışma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen bu program, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde gerçekleştiriliyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İletişim:

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü



