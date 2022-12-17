Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde Geleneksel Kunduracılar Sitesi İndirim Günleri başladı.Düzenlenen açılış törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, ITSO Başkanı Metin Çelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural başta olmak üzere oda başkanları, esnaflar ve çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.Düzenlenen törende Birlik Başkanı Ahmet Tural yaptığı konuşmada, esnaf ülkenin omurgasıdır diyerek, esnaf ve Sanatkarlara sahip çıkmak adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.Isparta Valisi Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin önemine işaret ederek, esnafın toplumdaki yeri ve önemine değindi. Vali Baruş, esnafımız bizim zor günümüzde yanımızda biz de onların yanında olmalıyız dedi.2.İndirim Günleri 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.