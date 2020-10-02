ISPARTA MEM BÜLTENİ

İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Türkiye Birincilerini Ödüllendirdiİl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer YILMAZ, Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020’de eğitim teknolojileri alanında 1835 proje arasından birinci olan projeyi hazırlayan öğrencilerimiz Muhammed Tahir İpek ve Berat Tuna Bestelci'ye, Danışman Öğretmen Fadime Uğuz'a ve okul yönetimine ödüllerini takdim etti. İl Müdürümüz, ilimize yaşattıkları bu gururdan dolayı öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik etti ve kendilerine başarılarının devamını diledi.