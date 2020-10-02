1 Ekim 2020 Perşembe günü Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Youtube kanalında düzenlenen programa Eğitimci Yazar Sedat Değer, çizgi ötesi öğretmen Emre Özel, TedX konuşmacısı Öğretmen Sezer Ortadağ, 2019 yılının öğretmeni Murat Turgut ve köy okulu öğretmeni Hasan Kartal konuşmacı olarak katılmıştır. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından yoğun ilgi gösterilen programa Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürümüz Sayın Ömer İNAN’da katılarak ilimizdeki öğretmenlere hitap etmiştir. Programa katkılarından dolayı Personel Genel Müdürümüz Sayın Ömer İNAN başta olmak üzere Eğitimci Yazar Sedat Değer, program konuşmacıları Emre Özel, Sezer Ortadağ, Murat Turgut,’a ve katılımlarından dolayı tüm öğretmenlerimiz ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.Ömer YılmazIsparta Milli Eğitim Müdürü