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Isparta'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri Devam Ediyor

Isparta'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri Devam Ediyor
ISPARTA
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Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri Devam Ediyor
Bitkisel üretimde zirai ilaç kalıntısının önlenmesi, tüketicilere güvenilir gıda sağlanması, doğal dengenin korunması, bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından taze meyve ve sebzelerde "Hasat Öncesi Pestisit Denetim Talimatı " hazırlanmıştır.

Bu talimat gereği, İlimiz için 2020 üretim sezonu boyunca Kiraz, Kayısı, Elma, Ayva, Mantar, Domates, Üzüm ve şeftaliden toplam 187 numune alınması programlanmıştır. Bu program kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından 149 numune alma işlemi tamamlanmış olup ayva ve mantarda numune alma işlemleri devam etmektedir.

Alınan numunelerin analizleri Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yapılan bu uygulamalar sayesinde insan sağlığı ve çevreye duyarlı üretici sayımızda her geçen gün artış sağlanmakta ve üreticilerimizde tarım ilacı kullanımına karşı bilinç oluşmaktadır. Analizler sonucunda yasaklı aktif madde veya tavsiye dışı aktif maddeye rastlanılması durumunda ise idari yaptırım uygulanmaktadır.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce İlimizde bu uygulamalar her yıl program dâhilinde yürütülmekte ve üreticilerimize bilinçli üretim konusunda eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Eyup ADIGUZEL İl Müdürü
 
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