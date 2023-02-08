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Isparta Tek Yürek Oldu

Isparta Tek Yürek Oldu
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Isparta Tek Yürek Oldu
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli deprem sonrasında hasara uğrayan; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana için tüm Türkiye’de olduğu gibi Ispartalılar da yardım edebilmek için seferber oldu.
Ispartalıların yardımları, Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde Davraz mahallesinde Cezaevi Müdürlüğü karşısında bulunan İl Milli Eğitimi Müdürlüğü depolarında toplanıyor. Toplanan yardımlar gönüllü öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar tarafından tasnif edilerek paketleniyor ve tırlara yükleniyor. Depoya; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde yardım malzemesi ulaştırılıyor.
Vali Aydın Baruş, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği yardım toplama merkezini ziyaret ederek çalışmalara nezaret etti, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’dan bilgi aldı ve gönüllülere verdikleri emekler için teşekkür etti.
Burada yaptığı açıklamada yapılan yardımların tasnif edilmesinin önemine dikkat çeken Vali Baruş “Hem il hem de ilçe merkezinden gelen ayni yardımların toplandığı bu depoda her gün bir yoğunluk oluşuyor. Şu anda burada yaklaşık 80 Öğretmenimiz ve gönüllümüz çalışıyor onlara ilaveten de 30 civarında da liselerden gönüllü öğrencilerimiz var. Allah razı olsun, çok büyük bir emek sarf ediyorlar. Ama buradaki çaba çok değerli bir çaba. Neden? Çünkü yardımları buradan tasnif ederek gönderdiğimiz için yardımı alan ilimiz de orada hiçbir uğraş vermeden, içinde ne olduğunu bilerek paketleri yardıma ihtiyacı olan bölgelere direkt sevk edebilecek. Bu anlamda merkez depoda yaptığımız çalışma çok değerli. Katkısı olan tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor, depremde zarar gören vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak üzere herkes seferber olmuş durumda. Ispartalıların gönülleri orada ki kardeşleri ile birlikte. Biz zaten ancak böyle zor zamanlarda birbirimize gösterdiğimiz dayanışma, birbirimize destek olmak, dua etmek sayesinde büyük bir millet olarak kalabiliyoruz. Buradan Isparta'ya sesleniyorum yardıma devam etsinler. Zor durumda olan kardeşlerimiz bizim yardımlarımızı bekliyor. Lütfen yapacağınız yardımları kullanılmamış eşyalardan tercih edin. Çünkü ikinci el eşyaları ayırmak zorunda kalıyoruz. Onları ancak ihtiyaç olduğu bildirildiği takdirde göndereceğiz. Yardımlarınızı en yakınınızda bulunan muhtarlıklara götürebilirsiniz, belediyemize götürebilirsiniz veya buraya merkez depomuza getirebilirsiniz. Burada arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır ve yaptığınız yardımların da yerine gideceğinden emin olun. Allah tüm yardım yapanlardan razı olsun” dedi.
 
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