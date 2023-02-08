Burada yaptığı açıklamada yapılan yardımların tasnif edilmesinin önemine dikkat çeken Vali Baruş “Hem il hem de ilçe merkezinden gelen ayni yardımların toplandığı bu depoda her gün bir yoğunluk oluşuyor. Şu anda burada yaklaşık 80 Öğretmenimiz ve gönüllümüz çalışıyor onlara ilaveten de 30 civarında da liselerden gönüllü öğrencilerimiz var. Allah razı olsun, çok büyük bir emek sarf ediyorlar. Ama buradaki çaba çok değerli bir çaba. Neden? Çünkü yardımları buradan tasnif ederek gönderdiğimiz için yardımı alan ilimiz de orada hiçbir uğraş vermeden, içinde ne olduğunu bilerek paketleri yardıma ihtiyacı olan bölgelere direkt sevk edebilecek. Bu anlamda merkez depoda yaptığımız çalışma çok değerli. Katkısı olan tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor, depremde zarar gören vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak üzere herkes seferber olmuş durumda. Ispartalıların gönülleri orada ki kardeşleri ile birlikte. Biz zaten ancak böyle zor zamanlarda birbirimize gösterdiğimiz dayanışma, birbirimize destek olmak, dua etmek sayesinde büyük bir millet olarak kalabiliyoruz. Buradan Isparta'ya sesleniyorum yardıma devam etsinler. Zor durumda olan kardeşlerimiz bizim yardımlarımızı bekliyor. Lütfen yapacağınız yardımları kullanılmamış eşyalardan tercih edin. Çünkü ikinci el eşyaları ayırmak zorunda kalıyoruz. Onları ancak ihtiyaç olduğu bildirildiği takdirde göndereceğiz. Yardımlarınızı en yakınınızda bulunan muhtarlıklara götürebilirsiniz, belediyemize götürebilirsiniz veya buraya merkez depomuza getirebilirsiniz. Burada arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır ve yaptığınız yardımların da yerine gideceğinden emin olun. Allah tüm yardım yapanlardan razı olsun” dedi.