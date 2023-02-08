Deprem Yardımlarıyla İlgili Vali Baruş Muhtarlara Önemli Açıklamalarda Bulundu

Isparta’da devam eden kamu yatırımlarının değerlendirildiği bir toplantı yapıldı. Daha önceden planlanmış İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya katılan muhtarlara ve kamu müdürlerine Vali Baruş deprem bölgesine yapılacak yardımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıdaki konuşmasında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve bir çok ili etkileyen depremin büyük bir acı verdiğini, acıların sarılması adına, afetzede vatandaşlara yardımcı olmak adına milletimizin büyük bir gayret içinde olduğunu belirten Vali Baruş “6 Şubat’ta Pazarcık ilçemizde ve yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen ve büyüklüğü gerçekten son yüzyılda görülen en büyük depremlerden olan depremler ve ardı sıra meydana gelen artçı sarsıntılardan sonra devletimizin tüm kurumları, bütün illerimizden giden arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri enkaz altında kalan kardeşlerimizi kurtarmak için canla başla çaba sarf ediyorlar. Yaşadığımız acı büyük bir acı, gerçekten çok geniş bir alanı etkileyen bir deprem. Ülkemizin tamamını aşağı yukarı ilgilendiren büyük bir olay. Bütün kamu kurumlarımız hem personeliyle hem de kendi imkanlarıyla, iş araçları ve ekipmanlarıyla deprem bölgesine yardımda bulunuyorlar. Isparta’mızda da afetzede kardeşlerimize yardımcı olabilmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu çalışmalarda sizlerin bizlere yardımcı olması çok çok önemli. Valiliğimizin de duyurusunda yardımların koordine edilmesi bakımından belli merkezlerde toplanacağını ifade etmiştik. İl merkezindeki ayni yardımlar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımızın koordine ettiği ve yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de yardımcı olduğu Cezaevi karşısındaki merkezi depoda toplanıyor. Yardımlarımız o depodan tasnif edilerek kamyonlara yükleniyor oradan da AFAD Başkanlığının bizlere bildirdiği illere gönderiliyor. Muhtarlarımız mahallelerindeki, köylerindeki yardımları kabul ederlerse ve o kabul ettikleri yardımları merkez depomuza kendileri ulaştırabilirse çok memnun oluruz. Nakdi yardımlar konusunda da Cumhurbaşkanlığımızın talimatları neticesinde AFAD koordinasyonunda yardım hesapları açıldı. O yardım hesaplarına da tüm vatandaşlarımızın bağışta bulunmasını istiyoruz. Özellikle kurum amirlerimizden, personelinin katkılarının alınması noktasında onları teşvik etmeleri, meselenin ciddiyetini anlatmaları, depremin çok çok geniş bir bölgeye etkilemesi nedeniyle etkilenen insan sayısının çok fazla olduğunu dolayısıyla bu yardımların gerçekten büyük önem taşıdığını, oradaki kardeşlerimizin bir ihtiyacına ilaç olabilirsek çare olabilirsek bizler için bunun büyük bir gerçekten rahatlama mutluluk kaynağı olacağını iyi anlatmamız lazım. Herkes zaruri ihtiyaçları dışındaki gereksinimlerini karşılayabilecek noktadan sonra mümkün olduğunca ne kadar fedakarlık ederse hakikaten bu yardım çalışmaları istenen neticeye ulaşabilecektir. Devletimiz tabii ki her türlü imkanını seferber etmiştir ama afetin büyüklüğü bu noktada millet olarak 85 milyon insan olarak tek vücut halinde hareket etmemizi gerekli kılmaktadır. Isparta’mız da buna gerekli katkıyı verecektir, bundan eminiz. Gönlü zengin insanlarımız, kazancını muhtaç kimselerle paylaşma inancında olan vatandaşlarımızın yapacağı katkılar diğer 80 ilimizle birlikte yapacağı katkılar çok çok değerli olacaktır” diye konuştu.

Konuşmasının ardından kamu kurumlarının yaptığı yatırımlar katılımcılarla paylaşılırken muhtarların talep ve önerileri dinlendi.