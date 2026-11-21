Isparta Tarımda Yeni Adımlar: 654 Üreticiye Destek, Atabey’de Kavun Verimi

Isparta’da tarımsal üretimin artırılması ve atıl durumdaki tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında üreticilere yönelik destekler sürüyor

. Isparta İl Özel İdaresi’nin 2027 yılı performans ve bütçe müzakereleri toplantısında sunum yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla yürütülen TAKEP projesi ile mera ıslahı ve yeni ürün denemelerine ilişkin bilgileri paylaştı

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654 Üreticiye Hibe Destekli Tohum ve Fide

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında üreticilere %50 ile %75 arasında değişen hibe oranlarıyla destek verildiğini belirten İl Müdürü Mehmet Tuğrul, 2026 yılında 654 üreticiye10 bin 400 dekar alanda %60-%75 hibeliaspir, ayçiçeği, nohut, barbunya ve marul fidesi dağıtımı gerçekleştirildiğini açıkladı

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"Tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projemizle aspir, ayçiçeği, nohut, marul ve barbunya tohumlarını Tarım Bakanlığı’nın desteğiyle %50-%75 hibe ile 6,5 milyon liralık bir dağıtım yaptık. Burada da 654 üreticimize 10.400 dekar alan için %60-75 hibeli aspir, ayçiçeği, nohut, barbunya ve marul fidesi dağıtımını gerçekleştirdik."

Ayrıca az su tüketimi olan ve önümüzdeki günlerde de desteğin artırılarak sürdürülmesi planlanan hünnap için geçen yıl bakanlıktan 294 bin lira temin edildiğini ve %75 hibe ile üreticilere dağıtım yapıldığını aktardı

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Atabey’de Kavun Denemesinde İyi Verim

Yeni ürün çeşitliliğinin artırılması çalışmaları çerçevesinde Atabey’de kavun üretimine başlandığını ve ilk denemeden olumlu sonuç alındığını kaydeden Tuğrul, 6 üreticiye 9 dekar alan için 9 bin adet kavun fidesinin çiftçilerden hiçbir katkı payı alınmadan, %100 destekle karşılanarak dağıtıldığını belirtti

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"Yeni bir çeşit olan kavun denemesi; 6 üreticimize 9 dekar için 9.000 adet kavun fidesini yine %100, burada hiçbir katkı almadan çiftçilerimizden, tamamını kendimiz karşılayarak bunun da dağıtımını gerçekleştirdik. Atabey’de de bu sene bir deneme yapmış olduk ama kavunda da iyi bir verim aldık."

Mera Islahı ve 2027 Hedefi

2026 yılı içerisinde Şarkikaraağaç Çakırköy, Gelendost Afşar, Şarkikaraağaç Yeniköy ile Merkez Büyükhacılar ve Küçükhacılar’da Amerikan tuz çalısı başta olmak üzere mera ıslahı ve amenajman projelerinin devam ettiğini ifade eden Tuğrul, Isparta’da yeni ürün çeşitliliğinin artırılması için 2027 yılında da üreticilere desteğin süreceğini vurguladı

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Tuğrul, projeyle ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:Tuğrul, deneme üretimine dair şunları söyledi: