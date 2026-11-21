Genel Sağlık-İş Isparta Şube Başkanı Özlem Çapkınoğlu, Sağlık İl Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada geçici görevlendirmelerin sona erdirilmesine yönelik Bakanlık kararlarının kentte tam uygulanmadığını öne sürerek yetkililere dört soruluk çağrıda bulundu .

Isparta’da Geçici Görevlendirme Tartışması: Genel Sağlık-İş’ten Çifte Standart Tepkisi

Genel Sağlık-İş Sendikası Isparta Şubesi, mevzuata rağmen sağlık çalışanlarının geçici görevlendirmeyle başka kurumlara görevlendirilmeye devam edildiği ve görev sürelerinin uzatıldığı iddiasıyla basın açıklaması düzenledi . Sağlık İl Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada konuşan Şube Başkanı Özlem Çapkınoğlu, geçici görevlendirmelerde çifte standarda son verilmesini istedi .

“Bakanlık Kararları Isparta’da Uygulanmıyor mu?”

Basın açıklamasında Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarının herkes için eşit ve eksiksiz uygulanması gerektiğini vurgulayan Çapkınoğlu, Bakanlığın kararı doğrultusunda Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta’da da geçici görevlendirmelerin sona erdirilmesi, personelin kadrolarının bulunduğu asli görev yerlerine döndürülmesi ve kadro ile görev tanımlarına uygun işlerde istihdam edilmesi yönünde karar alındığını ifade etti .

Çapkınoğlu, sahadan ve sağlık çalışanlarından sendikaya ulaşan bildirimlere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ancak Bakanlık düzeyinde haklı gerekçelerle alınan bu kararların Isparta’da gerektiği gibi uygulanmadığına ilişkin ciddi soru işaretleri bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarından ve sahadan sendikamıza ulaşan bildirimler, geçici görevlendirmelerin kent genelinde tamamen sona erdirilmediğini, bazı görevlendirmelerin iptal edilmiş görünmesine rağmen personelin fiilen asli görev yerlerine döndürülmediğini ortaya koymaktadır."

Sağlık İl Müdürlüğü’ne Dört Maddelik Soru

Şube Başkanı Özlem Çapkınoğlu, konuya ilişkin Sağlık Müdürlüğü’nden şu sorulara yanıt beklediklerini dile getirdi :

Sağlık Bakanlığı’nın geçici görevlendirmelerin sona erdirilmesine ilişkin talimatı Isparta’da hangi kapsamda ve ne ölçüde uygulanmıştır?

Hastanelerden İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılan geçici görevlendirmelerin tamamı iptal edilmiş midir?

Görevlendirmesi iptal edilen personelin tamamı fiilen asli görev yerlerine dönmüş müdür? Bazı çalışanların görevlendirmeleri yalnızca kağıt üzerinde sonlandırıldığı halde aynı kişilerin günübirlik görevlendirme veya farklı idari yöntemler kullanılarak fiilen aynı görevde çalıştırılmaya devam edildiği yönündeki iddialar doğru mudur?

Asli görev yerine döndüğü belirtilmesine rağmen aktif sağlık hizmeti sunumunda değerlendirilmeyen personel bulunmakta mıdır?

Personel Planlaması ve Şeffaflık Çağrısı

Özellikle Isparta Şehir Hastanesi’nde personel yetersizliği nedeniyle çalışanların fazla mesai sürelerine maruz kaldığını belirten Çapkınoğlu, çalışabilecek durumda olan personelin neden görev tanımlarına uygun kadrolarda değerlendirilmediğini ve neden geçici görevlendirme adı altında farklı kurum ve birimlerde tutulmaya devam edildiğini sorguladı .

Çapkınoğlu açıklamasını, "Hastanelerin personel ihtiyaçları dikkate alınmalı, çalışanların fiilen nerede ve hangi görevde çalıştıkları açıkça ortaya konulmalı, personel planlaması şeffaf ve denetlenebilir biçimde yürütülmelidir" sözleriyle sürdürdü . Çalışanların haklarının sendikal çıkarlar doğrultusunda kullanılmasını kabul etmediklerini ve sarı sendikaların mağduriyetleri istismar çabalarını reddettiklerini kaydeden Çapkınoğlu, kamuoyunun ve sağlık çalışanlarının haklı sorunlarına ivedilikle yanıt verilmesi, gerekli idari adımların atılması ve hukuka, eşitliğe ve hakkaniyete uygun hareket edilmesi çağrısında bulundu .